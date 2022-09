Roma, 20 set — Doug Ramsey, direttore operativo dell’azienda produttrice di «carne vegana» Beyond Meat finisce in carcere per avere strappato a morsi la punta del naso di un automobilista e per averlo, in seguito, minacciato di morte nel corso di un futile alterco stradale. Ironia della sorte, sono proprio i vegani a diffondere la diceria secondo cui chi consuma troppa carne finisce con l’essere sopraffatto da tendenze aggressive.

Direttore di azienda vegana strappa il naso a un automobilista

L’episodio si è verificato a in un parcheggio di Fayetteville, in Arkansas, situato nei pressi del Razorback Stadium dove era appena finita una partita. Secondo la testata giornalistica locale Knwa, il litigio è iniziato quando una Subaru ha sfiorato la ruota anteriore destra della Bronco di Ramsey. Quest’ultimo, stando al racconto della vittima, è uscito fuori di sé dal veicolo, «lo ha tirato a sé e ha iniziato a prenderlo a pugni» per poi mordergli il naso, «strappandogli la carne della punta». Dopodiché avrebbe minacciato di ucciderlo. Ramsey, 53 anni, è stato accusato di minaccia terroristica e percosse di terzo grado. Tradotto nella prigione della contea di Washington sabato sera, è stato rilasciato domenica.

Azienda in declino