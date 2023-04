Roma, 14 apr – Drammatico incendio in una fattoria del Texas. Un’impressionante esplosione ha provocato la morte di 18mila mucche. Le autorità locali, nell’annunciare la devastazione, hanno fatto sapere che è rimasta ferita anche una persona, intrappolata nel caseificio. “Si tratta del più devastante incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno molto tempo”, ha detto il commissario statale per l’agricoltura, Sid Miller.

Devastante esplosione in Texas: morte 18mila mucche. Le possibili cause

Le fiamme hanno distrutto, nella notte tra lunedì e martedì, il caseificio di Southfork, vicino alla cittadina di Dimmit, nella regione texana della Panhandle. I vigili del fuoco e la polizia giunti sul posto “hanno scoperto che all’interno era rimasta intrappolata una persona”.

Non è ancora stata determinata l’origine dell’esplosione, le autorità al momento si sono limitate a descrivere l’evento come “terribile”. Secondo sceriffo della contea di Castro, Sal Rivera, è possibile che un sistema di scarico dei fumi del letame potrebbe essersi “surriscaldato”.

Non è comunque la prima volta che molti animali muoiono in incendi devastanti negli Usa. Tra il 2018 e il 2021 si calcolano tre milioni di animali da allevamento morti. Tuttavia, secondo l’Animal Welfare Institute con sede a Washington, quello di ieri, con un bilancio di 18mila mucche decedute, sarebbe “di gran lunga” l’incendio più mortale che abbia mai coinvolto il bestiame negli Stati Uniti da quando l’istituto ha iniziato a tenere le statistiche nel 2013.

La Redazione