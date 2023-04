Roma, 14 apr – Uno dei più patetici tentativi della cultura anti-italiana di sminuire la figura di Fabrizio Quattrocchi risiede nella famosa frase ripetuta a pappagallo: “Era un mercenario, stava lì per soldi”. Lo scopo è sempre il solito: quello di asserire che non esista, in modo praticamente genetico, alcun sentimento nazionale e patriottico italiano. E di sottolinearne una presunta artificiosità creta “ad arte” nel XIX secolo, all’epoca dell’Unità. Farlo, insomma, apparire come qualcosa di forzato e di “innaturale”, contrario agli istinti genuini dei popoli – ovviamente in questa concezione con nulla a che spartire l’uno con l’altro – che abitano la penisola.

Quattrocchi contractor, mercenario o quello che vi pare? Non ce ne frega nulla

Cade oggi l’anniversario della morte di Fabrizio Quattrocchi, guardia di sicurezza italiana assassinata in Iraq il 14 aprile del 2004. Non mercenario come la propaganda anti-nazionale sottolinea, ma contractor, figura abbastanza diversa, pagata per difendere i propri clienti, non esattamente un soldato “al soldo”. Ma il bello – o meglio il brutto – di tutto ciò, è come la presunta – e davvero squallida – accusa nei riguardi dell’italiano ucciso a suo tempo dai terroristi locali non invalidi minimamente quello che è stato un vero e proprio atto d’amore per la sua terra, che poi è anche la nostra, visto che non ha nulla a che fare con essa. Ma si sa, al pensiero dominante anti-italiano è sufficiente dire una sciocchezza senza alcuna base concreta e ripeterla a pappagallo su tutti i media e i giornali ad esso asserviti (ovvero, almeno il 90% degli stessi) per far apparire logica un’affermazione senza né capo né coda.

Il valore di un gesto di genuino amore per la propria terra



Nessun dottore aveva obbligato a Fabrizio Quattrocchi ad esprimere il legame per la propria terra pochi istanti prima di essere ucciso. La pistola contro gliel’hanno puntata prima di farlo fuori, e non certamente per costringerlo a pronunciare quelle parole. Il signor Quattrocchi in punto di morte non aveva nessun motivo, neanche retorico o pubblicitario, per dire “vi faccio vedere come muore un italiano”, se non l’amore stesso. O la psicopatologia, a questo punto, che non abbiamo dubbi gli anti-italiani potrebbero giocarsi pure, come carta estrema, pur di negare un’evidenza (l’idiozia, si sa, non ha confini, a differenza dell’intelligenza). Perché il “mercenario” (risate tra il pubblico) che diciannove anni fa urlò a fronte alta l’amore per questa Nazione è la prova vivente di quanto questo amore esista, non sia certamente imposto da nessuno (specialmente in questo periodo storico) ed incredibilmente riesca a sopravvivere nonostante orde di presunti intellettuali da strapazzo che fanno di tutto, ogni giorno, per distruggerlo, con l’aggravante di avere pure il coraggio di guardarsi allo specchio la mattina.

Stelio Fergola