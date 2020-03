Berlino, 10 mar – Sono quasi 1.200 i casi di coronavirus in Germania, e ieri si sono registrati i primi due decessi. Sono una donna 89enne che soffriva già di patologie gravi e un 78enne, malato anch’egli, entrambi provenienti dal circondario di Heinsberg, dove a metà febbraio ha avuto luogo una festa di carnevale che ha fatto da epicentro all’epidemia in tutta la regione Nordreno-Westfalia.

Proporzioni stridenti

Ma se i casi di infezione stanno salendo in maniera esponenziale, l’andamento delle morti segue una curva piuttosto inusuale e sproporzionata rispetto agli altri Paesi colpiti dall’epidemia. Fino a ieri, infatti, su più di mille contagi non si erano ancora registrati decessi. Secondo i dati raccolti dall’Oms in Europa, invece, nei Paesi Bassi, con 265 casi confermati, le vittime sarebbero già 3. In Francia, con 1.412 contagi i morti sono 25 e in Spagna su 1204 casi (raddoppiati in un solo giorno) i decessi sarebbero 28. Proporzioni che stridono con i dati forniti da Berlino, che fino a ieri contava 0 morti su poco più di un migliaio di feriti. E la notizia dei due anziani deceduti cambia di poco l’anomalia.

Cifre a ribasso?

Ma la delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo non ci sta. Le cifre “potrebbero essere a ribasso”, denunciano, dal momento che lo scorso 20 febbraio alcune tv tedesche davano notizia del “raddoppio dei casi di influenza nel giro di pochi mesi: da 40mila di inizio stagione ad 80mila, in meno di due settimane”. Lo riporta Il Giornale.

I dati non tornano

Che ci sia qualcosa che non torni con i dati è sotto gli occhi di tutti: come può il Paese da cui è originata l’epidemia in Europa, la stessa che sta fustigando l’Italia, registrare un numero così basso di infetti e di vittime? “Il sospetto è che anche in Germania ci si ammali e si muoia di Covid-19, ma che le autorità non lo sappiano o meglio non lo dicano“, spiega eurodeputato di FdI Carlo Fidanza, che assieme ai colleghi Fitto, Berlato, Fiocchi, Procaccini e Stancanelli, ha presentato un’interrogazione al Parlamento di Strasburgo, per chiedere che la Commissione faccia luce sul numero effettivo di contagi e decessi provocati dal Covid nel Paese della Merkel.

Manca un protocollo

Sempre secondo i deputati di Fdi non è stato disposto un “un vero e proprio protocollo per eseguire i tamponi necessari a riconoscere l’infezione da Covid-19 in tutti i pazienti potenzialmente a rischio”, in Germania e in altri Paesi europei. “I dati relativi alle persone affette da coronavirus risalenti a circa un mese orsono mostrano come i casi riconosciuti siano stati all’epoca maggiormente concentrati in Francia e Germania, ben prima che in Italia”.

Azioni di verifica post-mortem

“È strano, quindi, che il nostro Paese ora sia tra i primi al mondo per contagi e decessi”, continua Fidanza. “Anche alla luce del fatto che in alcune nazioni, come ad esempio la Spagna, i tamponi post-mortem abbiano dimostrato come alcune persone classificate come vittime di normale influenza, in realtà fossero decedute a causa del virus“. E conclude: “Sembrano essere mancate, ad eccezione dell’Italia, un’azione di controllo diffusa e una puntuale verifica delle cause di morte dei pazienti”, facendo richiesta alla Commissione di intervenire coordinando “un’azione di verifica, anche post-mortem, sulle cause dei decessi delle ultime settimane nei 27 Stati Membri”. “L’Europa dovrebbe verificare che i tamponi vengano eseguiti in maniera sufficiente, sistematica e adeguata ovunque, non solo nel nostro Paese”, chiosa l’europarlamentare.

Cristina Gauri