Roma, 18 dic – Considerato un partito vicino ai Fratelli Musulmani perché da loro ispirato, l’Akp trasmette un’ideologia conservatrice basata sulla religione differenziandosi dai primi per un nazionalismo esacerbato. Con l’arrivo dell’Akp al potere, in Turchia l’Islam politico trionfa. Se il secolarismo è ancora rilevante, la sua concezione differisce da quella dei kemalisti. Consiste in una simbiosi tra islamismo e nazionalismo, che non sono concepiti l’uno senza l’altro, motivo per cui parliamo di “islamismo turco”. Quindi, per l’islamismo, il nazionalismo offre un ancoraggio forte e storico nel paese. Mentre per il nazionalismo, l’islamismo è uno strumento di potere che consente di attraversare i confini della Turchia, come attraverso lo spiegamento della diplomazia neo-ottomana.

Turchia, il nazionalismo islamista targato Akp

L’islamismo turco si basa su un particolare nazionalismo in quanto non è centrato sullo stato, ma piuttosto basato su un forte orgoglio turco. È quindi contrario all’islamismo internazionalista arabo (che rimane aperto ai non arabi), in quanto dà un posto speciale ai turchi. Oggi, il presidente Erdogan trasmette un’ideologia che include la riattivazione della memoria ottomana in un contesto di anti-occidentalismo. Lo vediamo prima di tutto attraverso le molteplici provocazioni per cui la Francia, e più in generale l’Europa, stanno pagando un prezzo molto alto. Inoltre, c’è la diffusa diffusione dell’islamismo turco in Europa, che, come afferma chiaramente una relazione della Dgsi (il servizio di informazioni interne di Parigi), ha un campo d’azione privilegiato in Francia. L’islamismo è davvero uno strumento importante utilizzato dalla Turchia per destabilizzare le democrazie europee dall’interno, attraverso la diaspora turca.

Il turco-islamismo è un movimento estremamente strutturato il cui obiettivo è offrire una forte supervisione alla diaspora turca in Francia. Il rapporto del Dgsi fa un’osservazione inequivocabile: “In gran parte spinto dal governo autoritario del presidente Erdogan, è nel bel mezzo di una ricerca del potere e determinato a conquistare l’Occidente”. Si tratta quindi di capire chi sono queste reti islamiste turche, nonché i loro obiettivi e il loro grado di influenza sulla diaspora turca. Ciò significa esaminare da vicino il ruolo svolto dal presidente turco Erdogan nella diffusione dell’islamismo turco in Francia.

Le due grandi reti dell’islamismo turco

L’islamismo turco si diffonde sul territorio nazionale attraverso due grandi reti. La prima, ufficiale, proviene direttamente dallo Stato turco attraverso la struttura consolare del dipartimento degli Esteri di Diyanet, con una filiale europea: Ditib (Unione turco-islamica degli affari religiosi). L’altra è anch’essa una rete legale, ma ora ufficialmente separata dal potere politico turco, il Millî Görüs (Visione Nazionale), diffuso anche in diversi paesi europei. Mentre la società madre europea trova la sua sede in Germania,la Francia ha anche una di queste organizzazioni con la Confederazione islamica Millî Görü (Cimg). Sebbene sia legato al partito politico di Erdogan poiché esso stesso proveniva dal Millî Görüs (prima della creazione dell’Akp), i due sono ora emancipati l’uno dall’altro. In Francia, Ditib amministra quasi 250 moschee, gran parte delle quali si trova nella regione Alsazia-Lorena. Il Milli Görüs, da parte sua, ne guida circa 70.

Se in passato queste due organizzazioni hanno mostrato una vera rivalità – il Millï Görüs è davvero più antico del Diyanet, che gradualmente ha guadagnato terreno e messo in discussione l’egemonia del Millî Görüs in Europa – le cose si sono ora evolute nella direzione della convergenza delle due organizzazioni verso gli stessi obiettivi.

Nel 2002 la Turchia ha cessato di essere guidata dai kemalisti e l’Akp ha preso il potere. Quest’ultimo differisce dai kemalisti per l’istituzione dell’islamismo di Stato, in contraddizione con le fondamenta kemaliste della Repubblica secolare turca. L’Akp è noto per la sua vicinanza alla Fratellanza e il suo fondatore Erdogan, pur rifiutando la qualifica di “islamista” alla creazione del suo partito nel 2001, proviene dal Partito di Salvezza Nazionale di Necmettin Erbakan di cui era il braccio destro. Così come dal Millî Görüs, anch’esso fondato da Erbakan.

Dal 2002, Ditib e Millî Görüs non si sono più opposti e hanno collaborato con la supervisione della diaspora turca e la diffusione di un’ideologia neo-ottomana, nostalgica del califfato. Filosoficamente hanno le stesse opinioni e, ideologicamente, le differenze sono molto piccole. Insieme, consentono una crescente influenza dell’islamismo turco in Europa e in particolare in Francia attraverso il canale religioso, lavorando per impedire, su richiesta di Erdogan, l’integrazione dei turchi in Francia, o ancora più in generale dei musulmani in Europa. Queste due reti sono in realtà intimamente legate a una strategia di influenza guidata dai servizi segreti turchi, che usano queste organizzazioni per svolgere un proselitismo capillare. Questa strategia di influenza e infiltrazione si manifesta, attraverso il meccanismo di vittimizzazione accoppiato a quello della copertura mediatica, consistente nel parlare di “islamofobia” alla minima critica all’islamismo trasmessa da queste reti. Questi ultimi estendono gradualmente e sovversivamente la loro influenza e consentono alla Turchia, più precisamente al suo presidente Erdogan, di interferire nella diaspora turca attraverso la religione – e anche nella comunità musulmana in generale, poiché Erdogan vuole posizionarsi come leader dell’Islam – e di conquistare due cose: cuori e voti.

Come si muove la mano di Erdogan in Europa

L’ambizione e l’obiettivo progressisti dell’intero movimento turco è garantire che i turchi non siano infestati dall’esogamia delle democrazie. Queste organizzazioni incoraggiano quindi fortemente i turchi di Francia a non mescolarsi con i non turchi e i non musulmani. Rifiutando sistematicamente qualsiasi incrocio e diversità di genere. Sentirsi turchi e rimanere turchi pur vivendo in Francia è la strategia di Erdogan attraverso queste reti. Qui, l’endogamia si fonde con un’ambizione elettorale, poiché l’obiettivo è mantenere la doppia nazionalità in modo da rimanere un elettore per la Turchia. Quindi, c’è un duplice obiettivo. Elettorale da un lato, cioè consentire a Erdogan di mantenere i voti. Questo sembra essere ampiamente acclamato dalla diaspora turca in Francia, dopo aver votato per l’Akp a oltre il 60% nelle elezioni presidenziali del 2018. Poi esiste un obiettivo identitario d’altra parte, vale a dire perpetuare l’identità turca, che spinge verso un maggiore comunitarismo e che, a lungo termine, crea un nucleo duro per la conquista e l’islamizzazione dell’Occidente. Prgetto mostrato, tra gli altri, anche dai Fratelli Musulmani. Questo progetto di conquista è esplicito e si trova anche direttamente nei testi del Millî Görüs.

Nel 2017, ci sono stati 151 imam inviati direttamente dalla Turchia. Esempi supremi della strumentalizzazione della religione da parte di Ankara, questi imam sarebbero effettivamente assegnati a funzioni molto più avanzate poiché sarebbero anche responsabili di forme di integralismo islamico. Ciò ha anche portato la Germania, così come la Svizzera o la Svezia, ad aprire procedure di indagine contro gli imam sospettati. Questa osservazione dell’interferenza turca negli affari interni della Francia è stata fatta dai servizi segreti francesi ed è ora trasmessa da un gran numero di media. Diversi rapporti inviati all’Eliseo dal Dgsi, dal suo omologo per gli affari esteri (Dgse) e dalla direzione dell’intelligence della prefettura di polizia (Drpp) alla fine di ottobre dicono che questi iman sono “vettori di influenza”che agiscono principalmente con la popolazione immigrata turca, ma anche attraverso organizzazioni musulmane e anche attraverso il sostegno ai funzionari eletti.

Roberto Favazzo