Roma, 1 nov – Terrore a Quebec City, in Canada, dove un uomo ha accoltellato diverse persone in strada durante la serata di Halloween. Stando a quanto riferito dai media locali i morti sarebbero 2 e i feriti almeno 5. Le forze dell’ordine canadesi hanno parlato canadesi hanno parlato di “un uomo vestito con abiti medievali” che ha “aggredito molte persone” con una spada nei pressi della piazza del Parlamento, in pieno centro storico.

Two people confirmed dead in a stabbing attack at Quebec City near the provincial parliament / Vieux-Québec. Attack carried out by man dressed in medieval clothing as Samurai, who has now been arrested. #Quebec is a predominantly French speaking city of #Canada.#Samurai pic.twitter.com/OH0wasHdb5

— Global News (@GlbBreakNews) November 1, 2020