Berlino, 10 mar — Una notizia che farà sicuramente felici molti uomini berlinesi, che improvvisamente si riscopriranno amanti degli stabilimenti balneari: prossimamente anche le donne potranno fare il bagno in topless nelle piscine coperte e all’aperto della capitale tedesca.

Le piscine di Berlino dicono sì al topless

Lo ha annunciato ieri il Dipartimento per la giustizia e l’antidiscriminazione del Senato stabilendo che gli stabilimenti balneari applicheranno i regolamenti di balneazione «rispettando la parità di genere». La decisione, fa sapere Spiegel è stata presa in seguito a una denuncia pervenuta al difensore civico dell’Ufficio del Land per la parità di trattamento e contro la discriminazione. Lo scorso dicembre una donna di 33 anni a seno scoperto era stata invitata a coprirsi il seno dal personale della struttura di Berlinen-Kaulsdorf. Al suo rifiuto era stata cacciata dallo stabilimento. Nella sua denuncia, la donna aveva sottolineato che le norme degli stabilimenti balneari non contengono disposizioni specifiche di genere e prescrivono solo l’uso di «costumi da bagno commerciali».

Casi come il suo hanno punteggiato la cronaca negli ultimi anni. Nel 2021, gli addetti di una piscina per bambini avevano allontanato una donna perché prendeva il sole in topless. Il fatto aveva causato una piccola sollevazione e un corteo in bici per le strade di Kreuzberg, al grido di Gleiche Brust für Alle!, «Seno uguale per tutti».

Il gender non manca mai

Grazie all’intervento del Garante presso gli stabilimenti balneari, ora sarà possibile nuotare in topless «anche per le persone di sesso femminile o per le “persone con un seno” da donna», si legge. L’occhiolino ai trans e a non binari non manca mai. La decisione porterà «uguali diritti per tutti i berlinesi, siano essi maschi, femmine o non binari» e crea anche «certezza giuridica per il personale degli stabilimenti balneari», esulta il capo responsabile dell’Ufficio per la parità di trattamento e contro la discriminazione, Doris Liebscher. «Ora si tratta di garantire che il regolamento sia applicato in modo coerente».

Berlino si aggiunge dunque alla lista di altre città tedesche ad introdurre la possibilità di stare in topless nelle piscine comunali, come Siegen nel Nord Reno-Westfalia o Göttingen nella Bassa Sassonia. Anche la capitale dello stato della Bassa Sassonia, Hannover, ha modificato i propri regolamenti balneari alla fine del 2022. Per la gioia degli uomini tedeschi.

Cristina Gauri