Roma, 16 mar — Dopo gli sport, i bagni pubblici e le quote rosa, i trans allungano gli artigli anche sui riconoscimenti un tempo destinati alle donne: è così che «Rachel» Levine, assistente segretario della Salute Usa e ammiraglio a quattro stelle dell’Us Public health service commissioned corps è stato nominato «donna dell’anno» dalla rivista Usa Today.

Il trans Rachel Levine è “donna dell’anno”

Ma c’era da aspettarselo: già il mondo trans aveva subito un bruttissimo colpo, rimanendo a bocca asciutta nella finale di Miss Usa dove aveva trionfato la banalità cis-eteronormativa ed era stata eletta l’ennesima, ridondante donna biologicamente tale. Non le si può dare tutte vinte alle donne, pardon «persone con utero». Così ecco che la reginetta, o il reginetto, di Usa Today è l’ammiraglio di ferro Levine, il primo funzionario apertamente transgender di grado più alto nell’amministrazione Usa. L’ufficiale sanitario ha 64 anni e ha trascorso l’intera carriera professionale in medicina, pediatria (sic) per la precisione, prima di essere nominato Segretario della salute dello Stato della Pennsylvania dal governatore Tom Wolf nel 2017. Ma è il 2021 l’anno chiave per Levine: sull’onda dell’«arcobalenizzazione» della Casa Bianca, Biden lo nomina prima assistente segretario alla Salute, e poi a ottobre, lo fa ammiraglio a quattro stelle.

Pugno di ferro

Del resto, l’attitudine al comando e al pugno di ferro – da «cattivi» potremmo pensare si tratti di qualche rimasuglio di mascolinità tossica che ormoni, trucco e parrucco non sono riusciti a lavare via – l’aveva già dimostrata sin dall’inizio della pandemia, quando si era fatto promotore di restrizioni durissime e regole di distanziamento sociale aggressive, suscitando aspre polemiche. Ma nonostante la prestigiosa nomina Levine resta umile: «Sento davvero che tutto ciò che ho fatto, sia nella medicina accademica, nell’istruzione, nella ricerca clinica, in Pennsylvania e ora nel mio ruolo a livello nazionale, abbia contribuito ad aiutare la nazione nella più grande crisi di salute pubblica che abbiamo affrontato in oltre cento anni”, ha confidato a USA Today.

Da tutto il mondo fioccano le congratulazioni per il riconoscimento ottenuto: l’unica voce dissonante di cui si ha notizia era stata quella del deputato statunitense Jim Banks, repubblicano dell’Indiana che alcuni mesi fa era stato bannato da Twitter per aver «violato i termini di servizio» di utilizzando il «pronome sbagliato» per rivolgersi a Levine in un tweet sul suo profilo ufficiale. «Il titolo di “prima funzionaria a quattro stelle” è stato preso da un uomo», aveva twittato il deputato rivolgendosi a Levine. Un individuo per il quale l’espressione «donna con le palle» assume una sfumatura più significativa.

Cristina Gauri