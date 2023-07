Usa, il video del trans disgusta tutti: “Voglio un trapianto di utero per rimanere incinta e abortire”

Roma, 19 lug — «Voglio essere la prima donna trans a ricevere con successo un trapianto uterino, incluse le ovaie, e voglio essere la prima donna trans ad abortire». Perversione e malvagità antiumana a palate nel video, diffuso dal canale Twitter Libs of TikTok e rilanciato da Pro Vita e Famiglia, in cui un attivista trans, un uomo che si identifica come donna, dichiara di volersi fare impiantare un utero per poter diventare la prima «donna trans» ad abortire.

Trans vuole impiantarsi l’utero per rimanere incinta e abortire

Punto per punto, l’uomo illustra, lasciando trasparire una certa soddisfazione, il proprio piano di generare una vita al solo scopo di ucciderla. «Lascerò che un dottore che abbia eseguito con successo un trapianto uterino espianti gli organi da un donatore transmascolino sano», cioè da una donna che si identifica come uomo «e li impianti nel mio corpo. Dedicherei anima e corpo alla loro cura». Poi annuncia di volere fare sesso per rimanere «incinto», esclusivamente con donne trans, cioè con uomini. «Farò tutto il sesso omosessuale con quante più donne trans servano, lasciando i transonici e gli omofobi a grattarsi il capo e chiedersi come reagire. A quel punto vorrò essere la prima donna trans ad abortire».

