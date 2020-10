Washington, 23 ott –Donald Trump è impegnato nella campagna elettorale e gli Usa, come tutti i Paesi del mondo, sono alle prese col Covid. Il presidente però ha deciso di non rinunciare alla festa di Halloween tradizionale alla Casa Bianca in programma per domenica.

Maschere e mascherine

Bambini, figli di famiglie di militari, lavoratori sanitari e altri ancora si travestiranno quindi da fantasmi, i goblin et cetera, e potranno fare dolcetto o scherzetto domenica alla Casa Bianca. L’evento di Halloween è stato riorganizzato nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Quindi Melania Trump e il presidente dalle 15:30 alle 19:30, domenica accoglieranno i loro piccoli ospiti per l’evento che aspettano da tanto tempo.

Trump e le famiglie dei militari

Quelli di età superiore a 2 anni saranno però obbligati, sopra i denti da dracula o la faccia verde di Hulk, ad indossare mascherine e rispettare il distanziamento sociale. Anche tutti il personale della Casa Bianca è obbligata a fare lo stesso. Gli addetti allo staff saranno infatti impiegati anche per distribuire caramelle … ma anche il disinfettante per mani. Trump, insomma, conferma di voler tornare alla normalità, nonostante tutto.

Ilaria Paoletti