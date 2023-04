Roma, 15 apr – La guerra in Ucraina è una contesta tra Usa e Russia e non è certo una scoperta. Non è un caso che le ultime pressioni dirette – probabilmente in modo vano – verso una composizione del conflitto o una sua fine vengano dirette sia a Washington che a Mosca. A parlare sono il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva in visita a Pechino, ma anche il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.

Ucraina, una questione tra Usa e Russia



La stanchezza per la guerra in Ucraina nella contesa tra Usa e Russia tende a prevalere, dopo oltre un anno di conflitto, ma non riesce mai ad essere decisiva per portare a una risoluzione o ad una fine. Certo è che da più parti si avverte la paura di incidenti ed eventuali – magari remote, ma sempre possibili – escalation. La buona notizia è che nessuno le vorrebbe, la cattiva è che con il consolidamento delle ostilità le possibilità di generarne qualcuna rimangono sempre lì, nell’ombra, pronte ad essere innescate. Del resto i grandi conflitti estesi non sono scoppiati praticamente mai per una precisa volontà dei contendenti, ma per dei calcoli sbagliati e “ottimistici” sulla mancata reazione del rivale di turno che poi – puntualmente – è arrivata, scatenando eventi a catena di cui il Novecento è particolare testimone. Comunque, le pressioni per la pace vengono dal Brasile, ma anche dalla stessa Russia: la seconda è forse più sorprendente della prima.

Da Lula a Prigozhin, le pressioni ai due rivali



Lula, da Pechino, è molto chiaro, quando dice che gli Stati Uniti devono smettere “d’incoraggiare la guerra in Ucraina e iniziare a parlare di pace. L’Unione europea deve iniziare a parlare di pace”. Decisamente più ad Est – molto più ad Est – Yevgeny Prigozhin è su una linea non dissimile. Per il capo della Wagner bisogna puntare sui risultati ottenuti e puntare alla fine della guerra. Come riportato sull’Ansa, Prigozhin dichiara: “L’opzione ideale sarebbe annunciare la fine del conflitto, informare tutti che la Russia ha raggiunto i risultati previsti e, in un certo senso, li abbiamo davvero raggiunti”.

Alberto Celletti