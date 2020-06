Richmond, 11 giu – Una folla di manifestanti antirazzisti ha fracassato, tagliato, imbrattato di vernice, bruciato e spruzzato graffiti su un monumento confederato fuori da un palazzo di giustizia a Portsmouth, in Virginia, mercoledì notte. In parte il monumento è stato anche abbattuto, ma la “vendetta confederata” ha colpito – letteralmente – uno dei protestanti, poiché l’effige di un soldato del Sud gli è precipitata in testa, rendendone necessario il ricovero urgente in ospedale.

“Immagini di odio che hanno resistito”

Statue confederate e altri monumenti collegati a figure controverse hanno suscitato l’ira dei manifestanti Black lives matter che protestavano contro la morte di George Floyd: vengono considerati simboli del razzismo e della supremazia bianca. “È un simbolo che rappresenta un’ideologia della supremazia bianca”, ha detto Mark Whitaker, un ex politico locale al Virginian-Pilot e aggiunge: “Parla davvero alla coscienza di una città e di un popolo che permetterebbe a tale immagine di odio di continuare a resistere in tutti questi anni”.

Statue danneggiate e abbattute

Whitaker, ex consigliere comunale, aveva sollevato l’idea di rimuovere il monumento nel 2015, secondo il giornale. Il monumento rappresenta le figure di quattro soldati confederati. Ma l’opera è rimasta ben salda sul suo posto – fino a quando una folla di manifestanti non ne ha smantellato la gran parte mercoledì. Almeno una delle statue è stata rimossa completamente, secondo le foto e i video condivisi su Twitter, e tutte le statue sul monumento sono state danneggiate e deturpate.

La “vendetta” del confederato

Ad un certo punto, il video mostra un manifestante colpito in testa da tutto il peso di una statua del soldato confederato. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, secondo il Daily Press. Alla fine, la polizia è intervenuta e ha ordinato ai manifestanti di andarsene. Alla fine della protesta, i manifestanti hanno pregato per l’uomo ricoverato e raccolto la spazzatura e ripulito l’area intorno al monumento.

Ilaria Paoletti