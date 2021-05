Roma, 26 mag – California, sparatoria a San José, città della Silicon Valley, nell’area degli uffici dell’autorità locale dei trasporti. Stando a quanto riportato dalla Cnn vi sarebbero vittime, l’area è stata evacuata ma l’aggressore sarebbe stato bloccato. Probabilmente colpito dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.

#BREAKING UPDATE: The scene of a shooting near a VTA yard north of downtown San Jose is still active, police say, and no word whether or not there are victims. Live video: https://t.co/KncwOfgUhC pic.twitter.com/ktLPJGM1km

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) May 26, 2021