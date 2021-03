Londra, 17 mar – Anche in Gran Bretagna arriva la paura degli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca: i pazienti britannici stanno annullando gli appuntamenti per la loro doseA causa di ciò che sta accadendo in Europa.

Gran Bretagna, la paura dei pazienti per AstraZeneca

I medici coinvolti nella mastodontica campagna vaccinale nel Regno Unito affermano che i cittadini britannici in attesa della seconda dose hanno chiamato con preoccupazione i loro medici cercando di disdire, nonostante l’università di Oxford e l’Organizzazione mondiale della sanità insistano sul fatto che è sicuro. Un medico di base inglese sostiene che fino al 10% delle persone che avevano l’appuntamento pronto per fare la seconda dose di vaccino AstraZeneca non si sono presentate agli appuntamenti, chiedendo di annullare o indagando su quale vaccino stavano per ricevere. Il dottor Karan Raj, medico e volontario dell’NHS (il servizio sanitario inglese) ha affermato di essere stato “inondato” di chiamate da persone che si dicevano preoccupate dagli effetti del vaccino AstraZeneca. Lo stesso dice il dottor Mohan Sekeram, medico di base nel sud di Londra, ha detto che le preoccupazioni internazionali hanno portato i pazienti a rifiutare il vaccino AstraZeneca.

“Mantere la calma e fare il vaccino”

Funzionari e scienziati britannici temono le reazioni istintive delle persone, perché rischiano di far naufragare il tentativo della Gran Bretagna di vaccinare più cittadini possibile per uscire dal lockdown. Secondo gli esperti britannici, se le persone iniziano ad evitare di ricevere il vaccino AstraZenca, la strada si farebbe in salita. Il segretario alla Salute Matt Hancock oggi ha esortato i cittadini a continuare a ricevere il vaccino di AstraZeneca e ha detto che la Gran Bretagna deve “mantenere la calma e continuare a vaccinare” se vuole riportare alla normalità.

Ilaria Paoletti