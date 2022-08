Roma, 17 ago — Spunta il primo caso al mondo di trasmissione del vaiolo delle scimmie da essere umano ad animale, un cane per la precisione: è la rivista The Lancet a descriverlo in uno studio presentato dai ricercatori dell’Università Sorbona.

Si tratta di un levriero italiano di 4 anni che presenta le classiche eruzioni cutanee simili a pustole, comparse A 12 giorni di distanza dai padroni, una coppia di omosessuali conviventi. A confermare l’infezione è stato un test Pcr eseguito sull’animale. Un successivo confronto con i tamponi eseguiti sui due uomini ha stabilito che si tratta dello stesso genoma virale. Ancora da chiarire le dinamiche attraverso cui sarebbe avvenuto il contagio. In attesa di altri riscontri, gli scienziati consigliano di tenere gli animali da compagnia lontani dagli infetti, isolando i contagiati.

Vaiolo delle scimmie, dall’uomo al cane

«Nei Paesi endemici — sottolinea The Lancet — solo gli animali selvatici (roditori e primati) sono portatori del virus. Tuttavia, la trasmissione del virus del vaiolo delle scimmie in cani della prateria è stata descritta negli Stati Uniti e nei primati in cattività in Europa che sono stati in contatto con animali infetti importati». Non era mai stata segnalata, invece, «una infezione negli animali domestici, come cani e gatti». Si tratta quindi «della prima descrizione al mondo mondiale di un caso di trasmissione del virus del vaiolo delle scimmie trasmesso dall’uomo ai cani».

La coppia gay si era contagiata attraverso altri partner sessuali