«Considera di limitare i tuoi partner sessuali e le interazioni in questo momento. Può essere un messaggio difficile — spiega il direttore Oms europeo — ma praticare la cautela può salvaguardare te e la tua comunità». Infatti, «sebbene la vaccinazione» contro il vaiolo delle scimmie «possa essere disponibile per alcune persone con rischi di esposizione più elevati, non è una ‘bacchetta magica’ e ti chiediamo comunque di adottare misure per ridurre il rischio» di infezione. E «se hai o pensi di avere il vaiolo delle scimmie, sei contagioso, quindi fai tutto il possibile per prevenire la diffusione della malattia: isolati se puoi, non fare sesso mentre ti stai riprendendo e non partecipare a feste o grandi raduni in cui si verificheranno contatti ravvicinati».

L’appello di Kluge arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’Oms che aveva definito il vaiolo delle scimmie come «emergenza sanitaria a livello internazionale» e conferma le parole del direttore generale dell’Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus, il quale ha spiegato in una nota ufficiale che al momento i pazienti più colpiti sono i maschi omosessuali, con particolare attenzione soprattutto a quelli senza un partner fisso: «Per il momento si tratta di un focolaio che si concentra tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, in particolare quelli con più partner sessuali». Ora le associazioni Lgbt se la prendano pure con l’Organizzazione mondiale della sanità…

Cristina Gauri