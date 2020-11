Washington, 4 nov – La tanto attesa e tanto temuta «marcia su Washington» di Antifa, Black lives matter e generici sostenitori di Biden è in atto da ieri. In queste ore di attesa del risultato elettorale la città di Washington appare come blindata, con un enorme dispiegamento di forze dell’ordine e negozi, ristoranti, uffici e banche precauzionalmente chiusi.

Città blindata

Le strade della capitale sono prese d’assalto da manifestanti in attesa del verdetto elettorale che si preannuncia ancora incerto. La maggior parte di essi confida in una vittoria del democratico Joe Biden. Cresce la tensione, con la polizia impegnata a sedare sul nascere, fuori dalla Casa Bianca, tafferugli e scontri tra manifestanti del Black lives matter e sostenitori di Trump, questi ultimi presi di mira in una sorta di «caccia al repubblicano» che sta registrando alcuni feriti.

L’aggressione

E’ quello che accade nel video, diventato virale nelle ultime ore, che mostra il pestaggio di un elettore repubblicano dopo che questi ammette di aver votato per il tycoon. «Sì, ho votato per Donald Trump» e all’improvviso un gruppo di sostenitori di Biden e – si suppone – attivisti del Black lives matter gli si avventa contro colpendolo con degli oggetti, non ultima una mazza da baseball che lo prende in piena fronte. Il video, girato durante spoglio delle presidenziali, testimonia il clima da guerriglia che potenzialmente potrebbe travolgere il Paese, tra accusi di brogli da un lato e di colpo di Stato dall’altro.