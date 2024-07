Abiti da sposo: i segreti per trovare il look perfetto per il grande giorno

Gli abiti da sposo esposti online o sui negozi fisici sono diversissimi fra loro. Quindi come fare a completare un look matrimoniale perfetto? Bisogna partire dalle basi, andando prima di tutto a considerare lo stile e il tema del matrimonio, oltre alle preferenze personali del futuro sposo. L’abito dovrebbe rispecchiare la personalità e l’eleganza del protagonista della giornata. Tuttavia, è necessario avere un occhio di riguardo anche alle mode del momento. Per questo motivo, sfogliando la selezione di abiti da sposo proposti da Sposae Atelier è possibile avere una visione completa delle ultime tendenze nel settore del wedding.

L’abito offre un allure distintiva in associazione al tessuto usato. Difatti, la selezione dei tessuti è cruciale, poiché laddove lino e cotone sono ideali per matrimoni estivi, la lana risulta più adatta per matrimoni invernali e a cambiare è anche la texture generale. Nondimeno, il colore dell’abito dovrebbe abbinarsi alla tonalità dell’allestimento e al bouquet della sposa, così da richiamare l’atmosfera anche al di fuori del contesto. Mentre accessori come cravatte, papillon, fazzoletti e gemelli riescono a valorizzare ulteriormente il look.

Partiamo dal tema dell’evento per selezionare le infinite opzioni degli abiti da sposo

Come abbiamo già anticipato, l’abito dovrebbe riflettere l’atmosfera generale dell’evento e integrarsi armoniosamente con il resto della cerimonia. In tal senso, facciamo attenzione a non sforare il budget preventivato per non rovinare l’umore ancora prima di iniziare una nuova vita assieme alla propria partner. Non a caso, la coppia dovrebbe pianificare le spese in maniera oculata, così da evitare potenziali incomprensioni.

Per un matrimonio formale o elegante, un abito classico e ben tagliato è la scelta ideale, magari in tessuti pregiati come la lana, il tweed scozzese, lino, seta o il puro cotone. L’ordine e l’eleganza sono i valori primari da considerare. Invece, un matrimonio informale o rustico lascia maggiore spazio di azione, in quanto si può optare per un abito casual con dettagli creativi o tessuti leggeri e versatili. Difatti, a primeggiare in questi contesti è la comodità di indossare un capo poco impegnativo.

A differenza, nei matrimoni in stile vintage, si possono scegliere abiti dal taglio retrò o con dettagli d’epoca che richiamino lo spirito del passato. E se il tema del matrimonio è incentrato su uno specifico colore o motivo, l’abito da sposo va a integrarsi armoniosamente con queste scelte attraverso cravatte, fazzoletti o bottoniere coordinate. L’ensemble pertanto deve presentarsi coordinato e mai contrastante.

Il taglio del vestito adatto al corpo e lo stile abbinato alla personalità: suggerimenti pratici

Tessuto e dettagli vanno personalizzati per allontanare quello stile ampolloso degli abiti standardizzati. Ciononostante, è il taglio del vestito a fare la differenza nel valorizzare la forma del corpo maschile e nell’esprimere al meglio la personalità. Per questo motivo, va considerata con attenzione la morfologia fisica per scegliere il modello più adatto, evitando di seguire solo le tendenze del momento.

Per fare un semplice esempio, un taglio slim fit non è adatto a uno sposo corpulento, poiché andrebbe fin troppo a evidenziare i rotolini in eccesso. Al contrario, un abito che si adatta alle curve e metta in risalto i punti di forza del corpo darà sicurezza e una percezione di innata eleganza. Ma, ricordiamo per l’ennesima volta, che la scelta non deve andare mai a discapito dello stile personale. Perciò, seguendo la logica, un look classico potrebbe non corrispondere a chi ama un’eleganza più eccentrica ed originale.

La scelta dei colori e degli accessori completa l’outfit, enfatizzando i tratti caratteriali e personalizzandolo. Nello stile rientrano le aggiunte sartoriali all’abito e nondimeno gli accessori. Bottoni, revers, e cuciture danno una spinta originale all’insieme degli abiti da sposo, rendendo il completo aderente al temperamento di chi lo indossa. Infatti, la cravatta o l’ascot vanno selezionati in base al colore e al tessuto dell’abito.

Invece, il gilet dona un tocco di classe o sbarazzino a seconda del modello utilizzato. I gemelli rappresentano un dettaglio sottile, quasi invisibile eppure significativo per conferire un’eleganza discreta. Prestare attenzione a ogni dettaglio contribuisce a rendere l’aspetto complessivo elegante e sofisticato per il giorno delle nozze. Non a caso, un fitting accurato è essenziale per assicurarsi che l’abito sia confortevole e si adatti perfettamente alla figura. Per questo motivo, gli accessori sono gli elementi di completamento che creano un effetto armonico e raffinato.