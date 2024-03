Cinque motivi per cui scegliere un filtro per l’acqua del rubinetto

I filtri per l’acqua del rubinetto sono degli strumenti essenziali al giorno d’oggi, utili nel preservare la qualità dell’acqua e garantire la salute di chi vive in casa. Pur essendo un bene di prima necessità, l’acqua potabile che arriva direttamente nelle condutture di casa contiene spesso delle impurità come sporcizia, sedimenti oltre a sostanze chimiche, metalli pesanti e altri contaminanti che compromettono in maniera più o meno evidente la salute umana.

È quindi essenziale investire in un sistema di filtraggio dell’acqua di rubinetto affidabile, come uno dei modelli proposti da Eivavie capace di rimuovere efficacemente questi contaminanti e in grado di fornire un’acqua potabile pulita, sicura e dal sapore gradevole. Decisamente meno fastidioso di quello in cui è presente un’alta quantità di cloro.

D’altronde, non si può fare a meno di consumare acqua per bere e cucinare, e pensare di risolvere il problema acquistando confezioni di bottiglie in plastica risulta essere controproducente, soprattutto per una questione ambientale. Difatti, vengono investiti ingenti quantitativi di energia per produrre plastica e per il suo smaltimento, andando a incidere pesantemente sul contributo di carbonio, di cui stiamo già pagandone il prezzo elevato.

Vantaggi nell’utilizzare dei filtri per l’acqua del rubinetto

Senza alcun dubbio, il principale vantaggio nell’utilizzare dei filtri per l’acqua del rubinetto è quello di rimuovere le sostanze nocive dalla rete idrica. Gli impianti di trattamento delle acque municipali spesso utilizzano cloro e altre sostanze chimiche per disinfettare l’acqua prima che raggiunga le nostre case. Sebbene questa operazione sia necessaria per eliminare i batteri nocivi, può lasciare un sapore e un odore sgradevoli.

Inoltre, i condotti idrici sono vecchi e possono riportare delle micro rotture responsabili del trasporto di sedimenti. Nel corso del tempo, le tubature possono accumulare ruggine, sporcizia e altri detriti che possono contaminare l’acqua di rete. Queste particelle possono influire sul gusto, sull’aspetto e sulla qualità dell’acqua.

Senza considerare il minimo quantitativo di amianto ancora presente in vecchi sistemi di conduttura idrica. Tuttavia, con un sistema di filtraggio dell’acqua si va a minimizzare ed eliminare questi residui chimici, portando un miglioramento decisivo alla qualità e al sapore dell’acqua. Oltremodo, i sedimenti vengono efficacemente rimossi, garantendo un’acqua pulita e limpida.

Contaminanti nell’acqua: quali possono essere le conseguenze per la salute?

I filtri per l’acqua del rubinetto riducono il rischio di malattie trasmesse dall’acqua. Batteri come l’E. coli e la Salmonella possono essere presenti in fonti d’acqua non trattate e causare delle infezioni, anche piuttosto gravi. Ciò è particolarmente importante per le persone vulnerabili come i bambini, gli anziani o le persone con un sistema immunitario indebolito che possono essere più suscettibili a questo tipo di attacchi batterici.

Invece, molti comuni italiani lamentano una forte presenza di PFAS, delle sostanze nocive che vanno a interferire con gli ormoni, causando delle serie complicazioni agli organi vitali. Il quotidiano francese Le Monde ha realizzato una mappa in cui sono visibili le zone in Europa di maggior rischio di contaminazione dell’acqua, in particolare per quanto riguarda la presenza delle PFAS.

Un vantaggio ambientale a lungo termine

Oltre ai benefici per la salute, i filtri per l’acqua del rubinetto contribuiscono anche alla sostenibilità ambientale. Non a caso, investendo in un sistema di filtraggio dell’acqua del rubinetto, si può ridurre la dipendenza dalle bottiglie di plastica monouso. L’acqua in bottiglia non solo aumenta i rifiuti di plastica, ma richiede anche notevoli risorse per la produzione e il trasporto, andando a compromettere il bilancio familiare mensile.

Lo stesso dicasi per le case dell’acqua , le quali sono comunque un vantaggio in termini di sostenibilità ma non una soluzione efficace a lungo termine, poiché richiedono continui spostamenti con l’auto e il conseguente consumo del carburante. Invece, filtrando direttamente l’acqua del rubinetto a casa, si riduce in maniera sostanziale l’impronta di carbonio e si contribuisce a mantenere il pianeta un po’ più sano.

Per garantire prestazioni e durata ottimali di un sistema di filtraggio dell’acqua di rubinetto, è essenziale una manutenzione regolare. Si raccomanda di seguire le linee guida del produttore per gli intervalli di sostituzione o pulizia dei filtri.

L’installazione è semplice, così come il cambio del filtro, ed entrambe le operazioni possono essere svolte in autonomia. Potrebbe essere richiesto l’intervento di installazione per il sistema di filtraggio sotto il lavello, sebbene anch’esso non richieda delle forti competenze e con un minimo di conoscenza può essere fatto senza l’ausilio di un professionista. Tuttavia, in caso di bisogno si può sempre contattare la ditta fornitrice Eivavie, via mail o per telefono, anche per ottenere una semplice consulenza in cui verranno esaminate le caratteristiche dell’acqua di competenza.