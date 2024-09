Domotica e smart home

La nascita di tecnologie sempre più innovative e facilmente utilizzabili, come intelligenza artificiale o assistenti digitali, ha semplificato non poco la vita di ognuno di noi, mettendoci a disposizione degli strumenti in grado di aiutarci sotto moltissimi aspetti.

Le nuove tecnologie, infatti, sono integrabili in qualsiasi ambito della vita, migliorandone la qualità e facilitando la gestione di alcuni settori, come quello legato alla domotica e agli ambienti domestici, grazie all’insieme di tecnologie che permettono di migliorare la qualità della vita nelle abitazioni tramite l’automazione e il controllo integrato dei vari impianti domestici.

Abbiamo chiesto a DAKO, leader nel settore degli infissi e serramenti, quali sono le applicazioni più innovative in grado di rivoluzionare tutta la gestione degli spazi abitativi, con un forte impatto su sicurezza, risparmio energetico e comfort. Vediamo, allora, tutto quello che c’è da sapere sulla domotica e sulla smart home.

Smart home: la casa intelligente

Negli ultimi anni, il concetto di smart home è passato da essere una visione futuristica, quasi cinematografica, ad una realtà estremamente tangibile e accessibile.

Le tecnologie sempre più avanzate, dispositivi connessi a comando vocale e intelligenza artificiale stanno rivoluzionando completamente il modo in cui viviamo e interagiamo con i nostri spazi abitativi. Ma cosa significa realmente il termine “smart home”?

Per introdurre questo concetto, possiamo dire che una smart home, o casa intelligente, è un’abitazione dotata di sistemi tecnologici integrati che consentono di automatizzare e controllare vari aspetti della vita domestica, dall’illuminazione alla climatizzazione, passando per la gestione della sicurezza o l’utilizzo degli elettrodomestici.

In poche parole, domotizzare una casa significa avere accesso a numerosissimi vantaggi sotto moltissimi aspetti. Ad esempio, è possibile aumentare il confort abitativo grazie alla possibilità di regolare le luci, la temperatura o anche semplicemente attivare il forno grazie alla propria voce.

Un altro dei vantaggi della smart home è sicuramente l’aumento della sicurezza, con videocamere, sensori di movimento e serrature che possono essere monitorate tramite smartphone, offrendo una maggiore tranquillità, specialmente quando siamo fuori.

Insomma, le smart home rappresentano una combinazione di comfort, efficienza e sicurezza che sta trasformando il nostro modo di vivere, rendendo tutto molto più semplice e accessibile.

Tipi di infissi compatibili con la tecnologia smart home

Quando si parla dei vantaggi di una smart home in termini di sicurezza e risparmio energetico, uno degli aspetti più importanti su cui concentrarsi è sicuramente quello legato ad infissi e serramenti.

Difatti, porte e finestre rappresentano fattori essenziali nel miglioramento della sicurezza di una casa e nella capacità di migliorarne l’efficienza energetica, attraverso tecnologie in grado di isolare gli spazi abitativi sia termicamente che acusticamente e nuove soluzioni tecnologiche in grado di rendere questi infissi antiscasso, senza ovviamente tralasciare tutto il discorso legato alla comodità.

Ad esempio, installare finestre in alluminio motorizzate significa dotare le abitazioni di infissi che possono essere aperti o chiusi automaticamente tramite un’app o comandi vocali, aspetto particolarmente utile per quelle finestre che sono posizionate in ambienti difficili da raggiungere.

In pratica, l’applicazione della domotica in questi elementi ha permesso la creazione di infissi in grado di dialogare e interagire con l’ambiente domestico circostante, automatizzando la regolazione della luminosità, della temperatura interna, la gestione da remoto dei vari serramenti e un livello di sicurezza sempre maggiore.

Tutto questo, ovviamente, richiede infissi compatibili con le moderne tecnologie. In realtà, non è tanto un discorso di materiali, quanto di impianti e adattabilità.

Come è facile intuire, è più semplice dotare un edificio di tutte le tecnologie più avanzate se questo è in costruzione, rispetto ad uno che si sta ristrutturando, a meno di non effettuare lavori di cablaggio sostituendo completamente tutti gli impianti.

Tuttavia, l’aspetto migliore delle smart home e della domotica è che questa tecnologia è adattabile praticamente a tutti gli infissi, scegliendo soluzioni diverse e con resa minore negli edifici preesistenti, ma comunque in grado di migliorare la qualità del comfort.

Integrazioni compatibili

L’integrazione dei dispositivi smart home è fondamentale per creare un ambiente domestico coeso e funzionale, in grado di migliorare la sicurezza, la resa energetica e la comodità negli ambienti.

Ovviamente, viene da chiedersi se non sia necessario ristrutturare completamente gli impianti preesistenti e sostituire infissi e serramenti per ottenere una resa tangibile dal punto di vista della tecnologia smart.

La risposta a questa domanda è no. Intendiamoci, è chiaro che costruire ex novo un’abitazione creando impianti in grado di supportare perfettamente tutte queste nuove tecnologie sia molto più vantaggioso ma, attraverso una corretta pianificazione e selezione dei dispositivi compatibili, è possibile trasformare una casa tradizionale in una smart home altamente funzionale e personalizzata.

Un esempio calzante in grado di chiarire questo concetto è quello legato alla sicurezza di porte e finestre.

Non è necessario sostituire completamente questi infissi con quelli di ultima generazione poiché, attraverso l’installazione di serrature intelligenti che consentono l’accesso senza chiavi, con Wi-Fi integrato per il controllo remoto, si può ottenere un grado di sicurezza e di confort davvero elevato.

Vantaggi delle smart windows e delle smart door

Dopo aver parlato di quanto la tecnologia smart inserita negli ambienti domestici faciliti la vita delle persone all’interno delle case e di come questa sia compatibile con infissi di vecchia e nuova generazione, adesso occupiamoci di quelli che sono i vantaggi nell’installazione di porte e finestre smart.

Le smart windows e le smart door rappresentano un significativo avanzamento tecnologico nel campo degli infissi domestici, offrendo vantaggi tangibili in termini di sicurezza, efficienza energetica, comfort e automazione, trasformando le abitazioni in spazi più intelligenti, sicuri e confortevoli.

Partendo proprio dalle finestre smart, queste sono in grado di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, perché possono essere programmate per aprirsi o chiudersi a determinati orari o in risposta a condizioni climatiche, riducendo il riscaldamento e il raffreddamento passivo e controllando la luce del sole, grazie ai vetri elettrocromici o fotocromatici, in grado di oscurarsi automaticamente in risposta alla luce solare, riducendo la necessità di dispositivi per il condizionamento climatico.

Inoltre, possono essere integrate con sistemi di sicurezza domestica, in grado di inviare notifiche se una finestra viene aperta in modo non autorizzato ed essere completamente gestibili attraverso l’app di controllo, anche quando si è lontani da casa.

Per quanto riguarda l’accesso principale alla casa, le smart door possono essere equipaggiate con serrature gestibili tramite smartphone, impronte digitali, codici PIN o comandi vocali, anche qui con l’invio di notifiche in tempo reale quando qualcuno tenta di entrare o quando la porta viene aperta, migliorando molto la sicurezza delle abitazioni.

Tutto ciò, sia per quel che riguarda le porte che le finestre, si integra perfettamente alla capacità di resistenza alla pressione meccanica e di isolamento termico e acustico dei materiali di costruzione, migliorando enormemente tutti gli aspetti che massimizzano il comfort abitativo.

Installazione e manutenzione

Nel momento in cui si decide di dotare un’abitazione di tutte le tecnologie smart per migliorare l’abitabilità nella casa, è necessario pianificare attentamente quali sono gli interventi da effettuare quali dispositivi è possibile installare.

Tutto ciò può sembrare complesso, ma con un’attenta pianificazione e una manutenzione costante, è possibile creare un ambiente domestico altamente funzionale, sicuro ed efficiente.

Anzitutto, è necessario determinare quali aspetti della casa si desidera automatizzare e scegliere dispositivi compatibili con il sistema di smart home preferito, con il tutto che deve essere supportato da una rete Wi-Fi stabile e affidabile e da un Hub centrale di controllo.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, invece, questa non necessita di grandi interventi, basta aggiornare costantemente tutti i dispositivi collegati, assicurarsi di risolvere sempre eventuali problemi di connessione o funzionamento e utilizzare sempre password sicure per tutti i dispositivi e le reti Wi-Fi, magari attraverso l’uso di un generatore di password.