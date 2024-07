Dopo CrowdStrike più Virus in circolazione: Come difendersi

Il caso CrowdStrike è già entrato nella storia come uno dei problemi informatici più rilevanti dei tempi moderni al pari del Millennium Bug. Se per quest’ultimo le conseguenze, grazie a un’importante opera di prevenzione, sono state limitate, il bug di CrowdStrike ha fatto passare brutte ore al traffico aereo e non solo. Ma questa, purtroppo, rischia di non essere l’unica conseguenza che potrebbe portare.

Quando il bug diventa un “perfetto” alleato

Il clamore generato da questo inconveniente tecnico di scala mondiale ha fornito una perfetta occasione a hacker e malintenzionati che hanno sfruttato l’evento per diffondere in rete false guide per risolvere l’inconveniente presente sui sistemi Microsoft. In realtà, seguendo questo vademecum non si corregge il problema, ma viene installato un pericoloso malware che ruba i dati personali degli ignari utenti. Ovviamente, questo non è l’unico episodio di minaccia informatica “a tema” CrowdStrike. Il sito specializzato Bleeping Computer segnala, come riportato da Ansa.it, un notevole incremento di tentativi di phishing e una significativa crescita di siti fake che hanno l’intento di ingannare e rubare dati sensibili all’utenza.

Un evento destinato a fare storia e che potrà, magari, sensibilizzare l’utenza a diffidare da soluzioni creative non diffuse dalle fonti ufficiali. Nell’ottica di tutelare la propria presenza informatica e online.

Come difendersi dai virus in rete

Molto spesso la sicurezza dei dispositivi passa in secondo piano. Quante volte si sono prese le giuste precauzioni? Alla luce degli ultimi eventi, vengono presentati alcuni consigli per evitare di incappare in virus o malware quando si naviga online.

Il primo passo da compiere è quello di installare un software antivirus. Questo aiuterà a proteggere il sistema preservando l’integrità dei dati e il furto degli stessi. Il mercato propone diverse soluzioni per tutti i modelli e per tutte le tasche. Online si possono consultare i consigli degli esperti e scegliere tra i migliori antivirus gratuiti o a pagamento. Una volta individuato quello che si ritiene più adatto ci si potrà considerare già più protetti.

Ovviamente questo non basta, ma è già un ottimo punto di partenza. Molto, nella protezione informatica, fa anche la prevenzione. Dubitare di software di dubbia provenienza o di app non scaricate dai siti ufficiali o dagli store, degli allegati della posta elettronica ricevuti da mittenti sconosciuti. Bisogna, inoltre, evitare di collegare dispositivi esterni passati per diversi computer. Aggiornare con regolarità i sistemi operativi e i programmi, scoraggerà i tentativi di incursione nel sistema, mentre pianificare dei backup, su cloud o dispositivi esterni, potrà aiutare ad avere una via d’uscita in caso di infezione.