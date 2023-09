La Fashion Week sbarca al Centro Tessile Milano: un’occasione da non perdere

La prima domenica di apertura straordinaria del Centro Tessile Milano, situato a Cernusco sul Naviglio (MI) S.S. 11 Padana Superiore 16/18, è fissata per il 24 settembre 2023 dalle ore 8:30 alle ore 17:00 nel pieno fermento della settimana della moda meneghina. In quell’occasione, alle ore 11:00, tra il padiglione N e la strada padana, verrà organizzata una sfilata di presentazione delle collezioni del prossimo autunno/inverno.

Centro Tessile Milano, i partecipanti alla sfilata

I consorziati che mostreranno le nuove collezioni durante la passerella saranno: Easy Bikini, Sunway Milano, Carmen, Much Money, Emporio Maglia, Blue Joint Man, Saxx, Aemme, La Coccinella e Rinascimento. Il défilé sarà predisposto da Tv Moda e presentato da Jo Squillo, fondatrice e direttrice del canale televisivo. La carriera dell’icona fashion nel mondo dello spettacolo inizia come cantante e cantautrice, per proseguire come conduttrice televisiva, per trasmissioni soprattutto legate alla moda. In quest’occasione di open day gli associati del CTM, importante polo del mondo della moda, mostreranno le nuove proposte ad un pubblico di spettatori variegato composto da commercianti del settore, giornalisti e addetti ai lavori del settore tessile, moda e abbigliamento.

Un’occasione di valorizzazione

L’evento sarà un’occasione imperdibile per i negozianti che creeranno con i propri capi un’esplosione di stile, di tendenza e d’ispirazione. Ispirazione dedicata in particolare alle rinnovate produzioni portando in auge il vessillo del made in Italy, valorizzando un settore come quello della moda che è da sempre un caposaldo della nostra economia.