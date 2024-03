Limiti di gioco: Impostare barriere salutari nel mondo del gioco online

Ti è mai capitato di iniziare una partita online e accorgerti che sono passate ore senza che te ne rendessi conto? Il mondo virtuale dei giochi online può essere incredibilmente coinvolgente, al punto da far perdere la cognizione del tempo e distoglierci dal mondo reale. Ma l’evasione dalla routine quotidiana non dovrebbe mai trasformarsi in dipendenza. Per questo è fondamentale imporsi dei limiti di tempo e denaro quando ci immergiamo nei giochi online. Piccole strategie di gioco come fissare una sveglia che ci ricordi di fare una pausa, tenere sotto controllo la cronologia delle transazioni di gioco, ed evitare di giocare quando siamo emotivamente più vulnerabili, possono fare una grande differenza. Imparare a giocare responsabilmente significa goderne appieno senza che questo diventi un problema. Pronti a divertirvi in modo consapevole?

Cos’è la dipendenza da gioco online?

La dipendenza da gioco online è un disturbo comportamentale che si manifesta con una perdita di controllo sul gioco, una compulsione a giocare sempre di più, una negazione del problema e una dipendenza psicologica ed emotiva dal gioco. La dipendenza da gioco online può avere gravi conseguenze negative sulla salute fisica e mentale dei giocatori, come ansia, depressione, insonnia, stress, isolamento sociale, problemi economici, legali e familiari. La dipendenza da gioco online può colpire chiunque, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla cultura o dal livello di istruzione. Tuttavia, ci sono alcuni fattori di rischio che possono aumentare la vulnerabilità al gioco online, come:

– Avere una personalità impulsiva, competitiva, perfezionista o insoddisfatta

– Avere una storia familiare o personale di dipendenza da gioco, alcol, droghe o altre sostanze

– Avere problemi psicologici, come depressione, ansia, bassa autostima o disturbi dell’umore

– Avere problemi sociali, come solitudine, noia, conflitti o mancanza di sostegno

– Avere problemi economici, come debiti, disoccupazione o difficoltà finanziarie

– Avere una scarsa conoscenza delle regole, delle probabilità e dei rischi del gioco online

– Avere una facile accessibilità al gioco online, come la disponibilità di dispositivi, connessioni, siti e app di gioco

Come riconoscere i segnali di allarme della dipendenza da gioco online?

La dipendenza da gioco online non si sviluppa improvvisamente, ma è il risultato di un processo graduale che può durare mesi o anni. Per questo motivo, è importante essere attenti ai segnali di allarme che possono indicare che il gioco online sta diventando un problema. Alcuni di questi segnali sono:

– Giocare sempre più spesso, più a lungo e con maggiori somme di denaro

– Giocare per sfuggire ai problemi, alle emozioni negative o alla noia

– Giocare per recuperare le perdite o per provare a vincere il jackpot

– Giocare in modo segreto, mentendo o nascondendo il tempo e il denaro spesi per il gioco

– Giocare a scapito di altre attività, come il lavoro, lo studio, la famiglia, gli amici o gli hobby

– Giocare nonostante le conseguenze negative, come il senso di colpa, il rimorso, l’irritabilità o la frustrazione

– Giocare anche quando non si ha voglia o si è stanchi, malati o ubriachi

– Giocare con denaro preso in prestito, rubato o destinato ad altre necessità

– Giocare fino a mettere in pericolo la propria sicurezza, come guidare dopo aver bevuto o giocato

– Giocare nonostante i tentativi di smettere o di ridurre il gioco

Come impostare dei limiti di gioco salutari?

Impostare dei limiti di gioco è un modo efficace per prevenire o contrastare la dipendenza da gioco online. I limiti di gioco sono delle regole personali che stabiliscono quanto tempo, quanto denaro e in quali condizioni si può giocare online. I limiti di gioco aiutano a mantenere il gioco online come una forma di intrattenimento e non come una necessità o una dipendenza. I limiti di gioco possono variare da persona a persona, in base alle proprie esigenze, preferenze e capacità. Tuttavia, ci sono alcuni criteri generali che possono aiutare a impostare dei limiti di gioco salutari, come:

– Stabilire un budget mensile o settimanale per il gioco online e non superarlo mai

– Stabilire un tempo massimo di gioco al giorno o alla settimana e rispettarlo sempre

– Stabilire dei giorni o delle ore in cui non si gioca online e dedicarli ad altre attività

– Stabilire delle condizioni in cui non si gioca online, come quando si è stanchi, stressati, tristi, arrabbiati o ubriachi

– Stabilire dei limiti sulle modalità di gioco, come il tipo di gioco, la puntata, la frequenza o la durata

– Stabilire dei limiti sulle fonti di denaro, come il conto bancario, la carta di credito, il prestito o il risparmio

– Stabilire dei limiti sulle piattaforme di gioco, come il sito, l’app, il dispositivo o la connessione