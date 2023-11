Pannelli solari ad alta efficienza: il futuro dell’energia rinnovabile

Oggi il fotovoltaico è uno di quegli argomenti caldi di cui si parla tanto, tantissimo. Anche a seguito delle varie guerre, che stanno aumentando i costi di gasolio e petrolio, come puoi leggere in questo articolo , e una diffusa sensibilità verso le tematiche ambientali, sono sempre di più i consumatori che decidono di passare all’energia solare, complici anche i costi che si sono generalmente abbassati e le tecnologie sempre più efficienti e performanti.

In effetti, da quando sono comparsi i primi pannelli solari, negli anni 90, di strada ne è stata fatta!

Dai pannelli di prima generazione, in silicio, a quelli odierni, fino ad arrivare ai pannelli ad alta efficienza, potremmo dire che il salto tecnologico è stato incredibile.

Pensa che in Kenya si stanno addirittura progettando sistemi di refrigerazione ad energia solare, come puoi approfondire leggendo questo articolo.

La tecnologia, di fatto, corre così veloce, che talvolta diventa addirittura difficile districarsi nella scelta del pannello più adatto alle proprie esigenze energetiche, tanta è variegata l’offerta.

Proprio per aiutarti a capirci qualcosa in più, in questo articolo parleremo dei pannelli solari ad alta efficienza che, grazie all’impiego di materiali e tecnologie innovative, riescono a garantire il massimo dell’efficienza energetica, poiché sono in grado di catturare meglio il sole.

Ne parliamo approfonditamente nei paragrafi che seguono.

Visto che non ci soffermeremo nel dettaglio su aspetti tecnici relativi al funzionamento dei pannelli fotovoltaici, ti consigliamo di dare una veloce lettura a questa pagina di Wikipedia, dedicata proprio ai pannelli fotovoltaici.

Partiamo dal concetto di efficienza dei pannelli solari

Prima di arrivare al nocciolo della questione e darti maggiori informazioni sui pannelli solari ad alta efficienza, è sicuramente utile soffermarsi un attimo su qualche concetto basilare.

Cos’è l’efficienza di un pannello solare e come si misura?

L’efficienza dei pannelli solari è il segreto di una rivoluzione energetica che sta trasformando il panorama delle energie rinnovabili. Negli ultimi anni, siamo passati da pannelli solari che convertivano in elettricità solo una piccola percentuale della luce solare a veri campioni dell’efficienza. Prima, un pannello solare medio si attestava intorno al 15% di conversione dell’energia solare in elettricità utilizzabile; ora, i pannelli solari ad alta efficienza possono superare il 20% e arrivare quasi al 23%.

L’efficienza è la chiave per massimizzare la produzione di energia da un impianto fotovoltaico: in pratica, maggiore è l’efficienza di un pannello solare, maggiore sarà la quantità di elettricità che si può ottenere dallo stesso spazio. In altre parole, sono necessari meno pannelli per soddisfare il vostro fabbisogno energetico.

Un pannello solare efficiente, infatti, è in grado di generare più elettricità occupando meno spazio, il che lo rende ideale per chi ha limitazioni di spazio.

Se poi la preoccupazione è legata al costo derivante da questa maggiore efficienza, non bisogna trascurare il fatto che i vantaggi a lungo termine superano di gran lunga il costo iniziale: insomma, con performance elevate, si riesce a coprire l’investimento iniziale in pochi anni, attraverso il risparmio in bolletta.

Cosa influenza l’efficienza dei pannelli solari

Fattori come il design del pannello, l’inclinazione e i materiali utilizzati possono influenzare l’efficienza complessiva di un impianto.

Indubbiamente efficienza di un pannello solare può variare a seconda delle condizioni ambientali, tra cui l’angolazione, la temperatura, la quantità di luce riflessa e l’eventuale copertura nuvolosa.

Un altro parametro che influenza l’efficienza del pannello è sicuramente il fattore temporale: un pannello più vecchio, installato già da alcuni anni, risulta meno performante di un pannello appena installato. Questo è dovuto al fatto che un pannello solare è continuamente esposto a pioggia, neve, grandine e vento: fattori che nel tempo influenzano la capacità del pannello di catturare energia solare.

Tuttavia, i pannelli solari di alta qualità sono progettati per durare nel tempo, con una perdita minima di efficienza. Molti pannelli hanno una vita produttiva media di circa 30 anni e si degradano solo lentamente, a un tasso di circa lo 0,5% all’anno.

Quindi, investire in pannelli solari ad alta efficienza può rappresentare una scelta saggia per una produzione energetica affidabile e sostenibile nel corso degli anni.

Cosa sono i pannelli solari ad alta efficienza e quali sono le loro caratteristiche

Una volta spiegato il concetto di “Efficienza”, possiamo raccontarti cosa sono e quali vantaggi offrono i pannelli solari ad alta efficienza.

I pannelli solari ad alta efficienza rappresentano un passo avanti significativo nell’evoluzione della tecnologia fotovoltaica.

A renderli così performanti è una combinazione di fattori tecnologici innovativi, tutti progettati per catturare e sfruttare al massimo l’energia solare.

Per cominciare, le celle fotovoltaiche al cuore di questi pannelli sono di alta qualità. Spesso realizzate con silicio monocristallino o policristallino ad alta purezza, queste celle sono in grado di catturare più luce solare e convertirla in elettricità con una maggiore efficienza rispetto a quelle di pannelli meno avanzati. Questi materiali semiconduttori di alta qualità sono progettati per avere meno difetti, il che facilita il flusso degli elettroni attraverso di essi, migliorando ulteriormente l’efficienza complessiva del pannello.

Un altro elemento chiave è la tecnologia di tracciamento del punto di massima potenza (MPPT): si tratta di sistemi monitorano costantemente le condizioni di luce e regolano la tensione del sistema in modo da massimizzare la produzione di energia, adattando il pannello alle condizioni di luce mutevoli. Questo significa che il pannello funziona sempre al massimo delle sue capacità, indipendentemente dall’angolo del sole o dalle condizioni meteorologiche.

I rivestimenti antiriflesso sulla superficie dei pannelli riducono la quantità di luce solare riflessa dalle celle, garantendo il massimo assorbimento della luce ed evitando dispersioni.

Inoltre, il layout ottimizzato delle celle all’interno del pannello massimizza la superficie disponibile per l’assorbimento della luce solare, rendendo ogni millimetro quadrato contante nell’efficienza generale del pannello.

Dal momento che un pannello più freddo è in grado di convertire più energia solare in elettricità, contribuendo all’efficienza globale del sistema, molti pannelli ad alta efficienza sono dotati di sistemi di raffreddamento migliorati.

Infine, alcuni pannelli solari ad alta efficienza utilizzano tecnologia a film sottile: sebbene queste celle siano meno efficienti di quelle cristalline, sono leggere e flessibili, rendendole adatte a diverse applicazioni e spazi limitati.