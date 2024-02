Perché il mercato immobiliare rappresenta un settore su cui conviene investire nel 2024

Il mercato immobiliare italiano nel 2024 presenta sia opportunità che sfide. Esaminando diversi aspetti del mercato, possiamo delineare un quadro complesso ma potenzialmente vantaggioso per gli investitori.

Dinamiche di mercato e previsioni economiche: L’economia italiana mostra segnali di crescita moderata, con un tasso di crescita del PIL previsto intorno allo 0,8% per il 2024. Questa crescita minima può rendere difficile ottenere profitti significativi dagli investimenti immobiliari, ma allo stesso tempo, la crescita stabile del PIL pro capite suggerisce una maggiore capacità di spesa per l’abitazione, potenzialmente favorevole agli investitori immobiliari​​.

Tendenze prezzi e mercato degli affitti: Secondo Nomisma, si prevede una tendenza alla stabilità dei prezzi immobiliari in Italia, con un aumento nominale previsto dello 0,2% nel 2024. Tuttavia, una volta aggiustati per l’inflazione, questi aumenti potrebbero risultare in una diminuzione reale dei prezzi. Parallelamente, il mercato degli affitti è in crescita, stimolato dalla ripresa degli affitti turistici e studenteschi dopo la pandemia. Per gli investitori immobiliari diventa quindi essenziale rivolgersi a realtà specializzate come Affitto Pro, che offre un servizio completo e personalizzato che va dalla ricerca e selezione degli immobili, alla loro progettazione e ristrutturazione, fino alla gestione complessiva dell’immobile. Ciò permette agli investitori di trasformare con facilità il loro capitale in immobili già a reddito, eliminando la necessità di gestire direttamente ogni fase del processo.

Fattori demografici ed economici: Fattori demografici come l’invecchiamento della popolazione influenzano il mercato, con un aumento dell’offerta di case più grandi man mano che le generazioni più anziane ridimensionano o si trasferiscono in strutture assistenziali. Questo potrebbe influenzare i prezzi in determinate aree. Allo stesso tempo, le generazioni più giovani, soprattutto nelle aree urbane, cercano alloggi accessibili, il che può stimolare la domanda in determinati segmenti del mercato​​.

Investimenti stranieri e turismo: L’interesse continuo degli acquirenti stranieri, soprattutto in regioni come la Toscana, i laghi e le grandi città come Milano e Roma, può influenzare positivamente i prezzi. Le regioni turistiche potrebbero vedere un aumento della domanda per affitti a breve termine, influenzando i prezzi delle proprietà​​.