Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più in casa?

Ogni famiglia dovrebbe sempre fare molta attenzione alle spese domestiche, dato che i consumi in casa rientrano nell’elenco dei costi a maggior impatto sul bilancio familiare. In questo elenco gli elettrodomestici sono grandi protagonisti, e ne esistono alcuni che logicamente consumano più di altri. Quali sono?

Caldaia a condensazione

La caldaia a condensazione, soprattutto durante le stagioni fredde, diventa uno degli apparecchi in assoluto più “energivori”. I consumi medi di una caldaia di questo tipo si attestano intorno ai 24 kW orari, sebbene tale valore dipenda dalla somma di vari fattori, come le temperature impostate. Per risparmiare sui consumi è comunque possibile cambiare l’attuale caldaia rimpiazzandola con un modello di classe A o A+, optando per un’offerta caldaia che includa anche degli sconti in bolletta.

Condizionatore

Per il condizionatore vale bene o male lo stesso discorso appena fatto per la caldaia. I consumi possono raggiungere livelli molto elevati, in base alle abitudini di utilizzo e ad altri fattori come la continuità in sede di accensione. In media una famiglia in Italia consuma circa 450 kW annui con il condizionatore, il che si traduce in un costo intorno ai 120 euro, sebbene questa quota dipenda sempre dal prezzo unico dell’elettricità. Anche in questo caso è possibile risparmiare optando per un condizionatore di ultima generazione, con classe energetica A o più alta. Per quanto concerne l’utilizzo, meglio usarlo in modalità deumidificatore o ECO.

Phon

Mai come in questo caso, vale la seguente regola: le dimensioni non contano. Il phon, anche se piccolo e apparentemente “innocuo”, può comportare una spesa molto alta in termini di consumi. In base alle analisi di settore, infatti, i consumi annui in Italia presso una famiglia di medie dimensioni si attestano sui 182 kW. Ovviamente la quota aumenta in base all’elettrodomestico usato e alla sua potenza, come avviene ad esempio nel caso dei phon più performanti, che possono superare i 2.000 watt.

Frigorifero

Se si parla di elettrodomestici e di consumi casalinghi, il frigorifero merita un posto speciale. Si tratta infatti dell’apparecchio più energivoro in assoluto, considerando che i consumi medi arrivano intorno ai 300 kWh annui. Normale che sia così, visto che il frigorifero è uno dei pochi elettrodomestici che resta acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Pure qui si può risparmiare comprando un modello con un’elevata efficienza energetica, e seguendo alcuni consigli di base. Ad esempio, si consiglia di posizionarlo lontano dalle fonti di calore, e di chiudere immediatamente lo sportello dopo averlo aperto, per evitare la dispersione delle temperature interne.

Altri elettrodomestici ad alto consumo

Anche la lavatrice deve essere usata con attenzione, perché ha un consumo annuo pari a circa 240 kWh annui. In tal caso i programmi ECO sono dei veri e propri “salva-bolletta”. La lavastoviglie consuma circa 220 kWh all’anno, calcolando una media di 200 cicli di attivazione, mentre il forno elettrico può arrivare a 105 kWh annui. Infine, ecco la friggitrice ad aria, che ha un consumo medio di 1 kWh orario.