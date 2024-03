Roma, il percorso in Europa League continua: agli ottavi c’è il Brighton di De Zerbi

La Roma è decisamente rinata dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi e ora è pronta ad un finale di stagione infuocato. In campionato i giallorossi hanno collezionato un filotto positivo e si sono rimessi in corsa per il quarto posto, ma di certo non mettono da parte l’Europa League. Dopo l’entusiasmante playoff contro gli olandesi del Feyenoord, superato ai calci di rigore, il sorteggio per gli ottavi di finale ha messo la formazione capitolina davanti al Brighton. L’andata si disputa giovedì alle 18.45 in casa della Roma. Il match dell’Olimpico si prospetta molto equilibrato, con i lupi leggermente favoriti sulla carta. Per conoscere le migliori quote in tempo reale su questo e gli altri incontri in programma basta andare sul sito Wincomparator .

I giallorossi ora affrontano i Seagulls: l’andata si gioca all’Olimpico

Vediamo come arrivano le due compagini a questo appuntamento. I giallorossi sono in netta crescita e il dato più incoraggiante riguarda gli otto risultati positivi su nove gare ufficiali dall’arrivo di Daniele De Rossi. Con l’1-4 rifilato al Monza, la squadra capitolina è tornata in corsa per un posto in Champions League, sorpassando l’Atalanta al quinto posto. Anche in Europa le cose sono andate bene perché la Roma ha avuto la meglio di un avversario temibile come il Feyenoord ai playoff, dopo due partite estremamente combattute. I lupi sognano la terza finale europea in tre anni in Europa, ma devono fare meglio rispetto a quanto fatto vedere nel girone eliminatorio, dove avevano chiuso secondi dietro ai cechi dello Slavia Praga. I segnali positivi arrivano anche dai singoli, le cui prestazioni sono a un livello nettamente superiore nelle ultime settimane, in particolare quelle di Lorenzo Pellegrini e Leandro Paredes. Inoltre, il recupero di Chris Smalling garantisce maggior affidabilità al reparto arretrato.

Il Brighton invece non arriva affatto in un buon momento a questo appuntamento. La formazione inglese sta affrontando grandi difficoltà in questa fase della stagione ed è reduce da un pesante ko per 3-0 sul campo del Fulham in Premier League. La squadra di Roberto De Zerbi ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite stagionali e ha perso contatto con le zone alte della classifica. I Seagulls hanno però fatto molto bene fin qui in Europa League, chiudendo in vetta un girone particolarmente ostico con Marsiglia, Ajax e AEK Atene. Ad ogni modo, Il Brighton non ha l’esperienza europea accumulata dalla Roma in questi ultimi anni, e ciò può rappresentare un vantaggio per i capitolini. A complicare ancor di più le cose c’è stato il recente infortunio di uno dei giocatori più rappresentativi, ovvero il giapponese Mitoma, out fino al termine della stagione.

Roma, la probabile formazione in Europa League

Diamo dunque un’occhiata alle probabili formazioni del match. Nella Roma c’è ormai Svilar fisso tra i pali. In difesa ci sono Mancini e N’dicka, con Celik favorito sulla destra vista l’assenza di Kristensen dalla lista UEFA, mentre a Sinistra c’è Spinazzola. In mediana ancora Paredes con Cristante e Pellegrini ai suoi lati, quindi Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Lukaku. Per il Brighton 3-4-2-1 con in porta Steele. Terzetto formato da van Hecke, Dunk e Igor. Lamptey e Estupinan sugli esterni e Gilmour e Gross in mezzo. Buonanotte ed Enciso sulla trequarti dietro all’unica punta Ferguson.