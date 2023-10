Safari in Africa: le migliori destinazioni

Un safari in Africa non è solo un viaggio ordinario; è un’esperienza unica e indimenticabile che dovrebbe essere vissuta almeno una volta nella vita. Trascorrere una vacanza all’insegna dell’avventura, immersi nei maestosi paesaggi africani e circondati dalle innumerevoli specie animali presenti nella regione, regala emozioni intense che trasformano il modo di percepire il mondo. Tuttavia, data la complessità dell’Africa come continente, è essenziale affidarsi a tour operator specializzati, capaci di organizzare un safari senza imprevisti e su misura per le proprie esigenze. In questa guida esploreremo i migliori safari in Africa, fornendo spunti interessanti per comprendere dove andare e come organizzare un viaggio alla scoperta dei misteri della savana. Essa offrono un’immersione autentica nella cultura africana, consentendo di vivere la bellezza della natura selvaggia e l’emozione di incontrare animali maestosi, come leoni e rinoceronti, nel loro habitat naturale. Di seguito, le destinazioni più ambite e ricercate per i safari in Africa.

Safari in Africa con i bambini

Spesso, un safari rappresenta un’opportunità straordinaria per viaggiare con tutta la famiglia, condividendo un’esperienza indimenticabile alla scoperta delle meraviglie faunistiche e paesaggistiche dell’Africa. Tuttavia, non tutte le destinazioni sono adatte per un safari in Africa con bambini, poiché è necessario scegliere una meta che non sia troppo impegnativa, pericolosa o difficile da raggiungere. Fortunatamente, non tutti i safari sono avventure estreme. Molte strutture offrono escursioni adatte ai più piccoli, con itinerari ridotti e precauzioni di sicurezza adeguate. Tra i migliori safari da fare in Africa con i bambini, il Sudafrica si distingue, offrendo diverse attività adatte anche ai viaggiatori più giovani, a partire dai 4 anni in su. Ad esempio, la riserva privata di Shamwari, situata a pochi chilometri da Port Elizabeth, è ideale per il birdwatching e escursioni brevi per avvistare animali selvatici. Allo stesso modo, la riserva di Sanbona offre l’opportunità di osservare il raro leone bianco. Il Sudafrica si configura quindi come una scelta ideale per un safari con i bambini, poiché molte aree sono libere dalla malaria e offrono condizioni adatte ai più piccoli, purché il viaggio sia ben organizzato. Anche i safari in Kenya sono una valida opzione, purché si evitino i parchi naturali più selvaggi e si selezionino attentamente quelli che i bambini possono affrontare senza rischi. Ad esempio, una visita al parco di Masai Mara, limitando l’uscita a alcune ore ed evitando le zone più pericolose, offre l’opportunità di osservare animali come elefanti e mandrie di gnu. Ad esempio è presente e si può prendere in considerazione un tour operator per safari in tanzania per luoghi sicuri e per una vacanza in famiglia. Alcuni aspetti da considerare per pianificare un safari in Africa sicuro includono la presenza di malattie infettive particolarmente aggressive, la scelta di luoghi privi di malaria, mezzi di trasporto idonei per un viaggio confortevole, la durata delle escursioni, il pernottamento in strutture adatte alle esigenze dei più piccoli e l’esperienza delle guide selezionate. Come accennato, il Sudafrica è uno dei Paesi preferiti dalle famiglie, con molte aree libere dalla malaria, riserve private e agenzie specializzate nei safari per bambini, tra cui spiccano Addo Elephant National Park, Pilanesberg, Waterberg e Madikwe.

Zanzibar: Un tuffo nei profumi di un paradiso tropicale

Zanzibar, incantevole perla dell’Africa, attira viaggiatori in cerca di paradisi terrestri senza dover svuotare il portafoglio. Al largo della costa della Tanzania, questo arcipelago composto principalmente da tre isole – Pemba, Mafia e la più grande di tutte, Unguja, spesso conosciuta come Zanzibar – offre un’esperienza indimenticabile a coloro che cercano panorami idilliaci e spiagge incontaminate senza il timore di spese proibitive. L’isola di Zanzibar, un vero e proprio scrigno di tesori naturali e culturali. Lunghe distese di spiagge bianche, orlate da palme altissime, si aprono su un mare turchese che invita al relax e alla contemplazione. Le immersioni nelle acque cristalline conducono a una barriera corallina vibrante di vita marina, regalando agli appassionati un’incredibile avventura subacquea. Per gli amanti della natura, un safari a Zanzibar e all’isola di Mafia, offre la possibilità di esplorare le sue foreste attraverso affascinanti percorsi di trekking. Lungo il cammino, ci si immerge in un ambiente selvaggio e incontaminato, scoprendo la flora e la fauna uniche dell’isola. La capitale storica, Zanzibar Town, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è un affascinante viaggio nel tempo. Con le sue strade acciottolate e i palazzi storici, questa città incarna la ricca storia e cultura che permea l’arcipelago. Esplorare i siti UNESCO di Stone Town è un viaggio nel passato, tra mercati vivaci, labirinti di stradine e architettura coloniale. Offre un mix unico di bellezze naturali e storiche, dalle spiagge paradisiache alle foreste incontaminate, dai fondali marini mozzafiato ai tesori culturali di Stone Town. Un’esperienza che, fortunatamente, può essere goduta senza dover rinunciare al proprio budget. Zanzibar, un angolo di paradiso accessibile a tutti coloro che desiderano vivere un’indimenticabile avventura africana.

Quando recarsi a Zanzibar

Il momento ideale per esplorare le meraviglie di Zanzibar è senza dubbio durante la stagione secca, che va da giugno a ottobre. In questo periodo, le temperature sono calde e piacevoli, offrendo un clima ideale per godersi appieno le bellezze dell’isola. Evitare la stagione delle piogge, che si estende da novembre a maggio, è consigliato per assicurarsi giornate soleggiate e piene di avventure senza preoccuparsi del maltempo. Per raggiungere Zanzibar dall’Italia, i viaggiatori possono approfittare dei voli diretti disponibili soprattutto da città principali come Milano e Roma. Neos Air offre voli charter che rendono l’arrivo sull’isola molto accessibile. In alternativa, è possibile prendere un volo per Nairobi o Mombasa e da lì un volo interno verso Zanzibar, ampliando le opzioni per pianificare l’itinerario in base alle proprie esigenze. Una volta sbarcati a Zanzibar, muoversi sull’isola è sorprendentemente facile grazie alla presenza di numerosi autobus e taxi. Nonostante Zanzibar possa essere considerata una destinazione di lusso, soprattutto per la luna di miele, è possibile trovare soluzioni di alloggio mediamente lussuose anche con un budget limitato. Particolarmente interessanti sono le opzioni a basso costo nelle aree come Stone Town, Kendwa e Nungwi sulla costa settentrionale. Queste località offrono una varietà di sistemazioni accessibili, consentendo ai viaggiatori di vivere l’atmosfera incantevole di Zanzibar senza rinunciare al comfort e all’esperienza autentica dell’isola. Allo stesso tempo, sulla costa orientale, si concentrano la maggior parte degli alberghi e dei resort, ideali per coloro che cercano un soggiorno più esclusivo e lussuoso. In questo modo, Zanzibar si rivela un tesoro accessibile a tutti i viaggiatori, indipendentemente dal loro budget.