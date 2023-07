Bagni neutri e identità alias: la scuola di Valditara si piega all’ideologia gender

Roma, 18 lug – C’è già chi parla di “rivoluzione arcobaleno” per commentare le misure in fatto di transizione di genere, contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione, università e ricerca 2019/21. Misure che prevedono bagni neutri per gli insegnanti e il personale ata transgender, l’identità alias per le credenziali della posta elettronica, sulle tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni e sul cartellino di riconoscimento.

Le novità contenute nella misura

Siamo al punto 21 del contratto collettivo nazionale, denominato appunto “Transizione di genere”. Un testo che più che da un governo di centrodestra sembrerebbe scritto da Alessandro Zan. “Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere”, si legge nel documento, che prosegue “le amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla Legge 164/1982 e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un accordo di riservatezza confidenziale”. Per poi specificare alcuni esempi di applicazione della norma: “Divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all’identità di genere del lavoratore”.

Valditara se ci sei batti un colpo

Insomma, un accoglimento supino della maggior parte delle istanze del mondo Lgbt. Le misure per ora riguardano solamente il personale e non ancora gli studenti, ma chissà che non vengano estese in un prossimo futuro. In tutto questo il ministro Valditara parla di “un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della scuola”, preferendo sottolineare il tema degli adeguamenti economici e passando sotto un imbarazzante silenzio la svolta arcobaleno che porta la scuola sotto i dettami dell’ideologia gender.

Michele Iozzino