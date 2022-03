Roma, 29 mar – «Il Pd ormai ha portato il cervello all’ammasso»: è questa la sentenza, durissima, di Massimo Cacciari sul suo ex partito. Il motivo? «È la forza più atlantista e filo-americana del panorama politico italiano e ubbidisce agli ordini di Washington», tuona il filosofo in un’intervista ad Affari italiani. «Siamo di fronte all’eterogenesi dei fini», prosegue Cacciari: «Questi vengono dal Pci, è la vendetta della storia. C’è anche chi viene dalla tradizione socialista e sappiamo bene quanto Bettino Craxi fosse autonomo in politica estera». Ripensando a Sigonella, in effetti, difficile dargli torto.

Agli ordini della Nato

A far imbestialire Cacciari è la richiesta della Nato di alzare le spese militari dell’Italia per raggiungere la soglia del 2%: richiesta che il Pd ha subito avallato. «L’Europa dovrebbe mettersi attorno a un tavolo e discutere la politica estera comune, anche sul fronte della sicurezza e quindi militare», sostiene l’ex sindaco di Venezia. «In questo modo, ad esempio, la Francia smetterebbe di bombardare la Libia quando le fa comodo. Ma serve una politica europea, che un Paese aumenti da solo le spese militari è ridicolo».

La bordata di Cacciari al Pd

Ma al di là del caso specifico, su cui si può anche discutere, il problema vero – per Cacciari – è che il Pd ha completamente cambiato pelle, soprattutto se valutiamo l’eredità del fu Partito comunista. Non solo: «Anche la sinistra della Dc aveva posizioni molto particolari e chiare sulla crisi tra israeliani e palestinesi», ricorda il filosofo. «Invece oggi il Pd è il partito più filo-Usa, sottoscrivono tutto quello che dicono in America immediately. Tutto ciò è allucinante, totale perdita di memoria storica. Le forze che hanno dato vita al Pd dovrebbero dire “abbiamo sbagliato tutto per tutta la nostra vita”. Ci siamo dimenticati l’Europa ponte tra Ovest e Est? Qui a prescindere si accetta tutto ciò che dicono a Washington».

Vittoria Fiore