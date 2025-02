Campiglia Marittima, non c’è spazio per Norma Cossetto: la dura replica del Comitato 10 Febbraio

Roma, 27 feb – Ricordare, dal latino recordari, significa “riportare al cuore”. Sono passate giusto un paio di settimane dal Giorno del Ricordo ma, evidentemente, per qualcuno non può esserci spazio per le vittime delle Foibe. Siamo a Campiglia Marittima, piccolo comune della Maremma livornese amministrato dalla sinistra. Sara Brogioni – capogruppo della maggioranza – ha motivato la bocciatura di dedicare uno spazio pubblico a Norma Cossetto per via di “dubbi relativi alla ricostruzione storica che è stata fatta della sua vita”. Nell’intervento riportato a verbale, dopo un lungo giro di parole, la portavoce di Impegno Comune – questo il nome del suo gruppo politico – è arrivata al punto: “con la sua figura si vogliono celebrare le vittime fasciste dei partigiani”. Vittime di serie A e vittime di serie B, in altre parole.

Il commento del Comitato 10 Febbraio

Sulla delirante uscita è intervenuto prontamente il Comitato 10 Febbraio. “Siamo rimasti profondamente turbati dalle dichiarazioni della consigliera Sara Brogioni che fanno tornare indietro di 80 anni le lancette dell’orologio della storia. È incredibile che queste parole provengano da una donna, che oltrettutto collabora a stretto contatto con un’altra donna, la Sindaca Alberta Ticciati. Vogliamo ricordare alla consigliera Brogioni che Norma Cossetto venne sequestrata, violentata da dodici aguzzini, torturata e infine gettata ancora viva in una foiba dai partigiani comunisti di Tito. E non fu la sola, perché tante altre donne fecero questa orrenda fine”.

“Norma Cossetto non fu la sola donna a fare questa orrenda fine”

Come ricorda la nota “la giovane istriana Norma Cossetto è stata decorata dal Presidente della Repubblica Ciampi con la Medaglia d’Oro al Merito Civile. Tutti i suoi successori hanno sempre ricordato i Martiri delle foibe e gli italiani costretti con la violenza ad abbandonare il Confine Orientale ed essere Esuli in Patria. Speriamo che la consigliera Brogioni si renda conto della gravità delle parole pronunciate e chieda scusa non a noi, ma ai suoi concittadini”.