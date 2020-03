Roma, 21 mar – Nicola Zingaretti, il segretario del Partito Democratico che si è dichiarato positivo al coronavirus ha le idee chiare e plaude alle iniziative europee: “Bene le scelte della Commissione europea e dalla Banca centrale europea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Decisioni prese grazie anche alla spinta, all’impegno e alla forza dell’Italia”.

“Senza Europa non ce l’avremmo fatta”

Il segretario dem nonché presidente della Regione Lazio affida i suoi pensieri ai social network: “Ora è chiaro a tutti. Al contrario di tante sciocchezze dette in questi anni, la verità è che senza Europa non ce l’avremmo mai fatta. L’Europa ora non deve fermarsi ma andare avanti e diventare protagonista nella difesa dal coronavirus e della ricostruzione delle economie”. Molto positivo il punto di vista del governatore del Lazio, che già dà per scontato che l’Italia sia uscita fuori dalla crisi grazie all’Union Europea. Ma non basta, dice ancora Zingaretti: “L’UE è nata per questo: per essere al servizio dei suoi cittadini e attore di pace nel mondo. Ora non può sbagliare. Su queste basi apriamo una fase nuova per la ricostruzione, con sempre più integrazione, cooperazione e investimenti europei”.

L’annuncio della Von der Leyen

Pochi giorni fa Ursula von der Leyen ha annunciato che la Commissione Ue presenterà nei prossimi giorni una proposta per attivare la “clausola di salvaguardia generale” che permette di sospendere il Patto di stabilità e crescita, che regola i conti pubblici. In sostanza, verrebbero sospese le restrizioni di spesa pubblica. “Da venerdì vediamo che le cose sono ancora più gravi”, ha detto la presidente della Commissione al termine del vertice dei capi di Stato e di governo. “Stiamo lavorando sulla clausola di salvaguardia generale (“general escape clause”) e faremo una proposta al Consiglio nei prossimi giorni”. In pratica, la Ue cesserebbe di fare la Ue, fintanto che impazzerà la pandemia.

Ilaria Paoletti