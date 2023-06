Roma, 14 giu – Ci risiamo, la sinistra torna a evocare (e invocare?) un governo tecnico per l’Italia. “Alla Draghi”, per dirla con Repubblica, orfana come altri giornali della mitologica agenda dell’ex premier calato dall’altissimo, taccuino a suo tempo sbandierato da più parti come un testo sacro, poi rivelatosi invisibile, se non proprio inesistente. E così, con la morte di Silvio Berlusconi, gli sbiaditi compagni provano a intravedere una crisi nel centrodestra, innescata dalla possibile implosione di Forza Italia.

Il solito desiderio della sinistra. Così Repubblica evoca il governo tecnico

“Il probabile caos dentro il partito che fu del Cavaliere è sostanzialmente inevitabile. Una galassia pronta ad esplodere e a generare una miriade di ‘pianetini- partitini’. E nella deflagrazione a farne le spese può essere l’esecutivo Meloni”, scrive l’impareggiabile Repubblica, in preda alla gufata di comodo. Peccato che il partito fondato e guidato da Berlusconi, non abbia più il peso di un tempo, la sua fine non sia affatto certa e in ogni caso gli elettori abbiano scelto chiaramente da chi vogliono farsi governare. Una scelta piuttosto chiara, che ha premiato Giorgia Meloni e che ha lanciato contemporaneamente un messaggio inequivocabile: carissimi politici, non vogliamo un esecutivo di sinistra e neppure un calderone retto da un “tecnico”.

Tuttavia, lo spettro agitato da Repubblica – visti i tristi precedenti – potrebbe non essere un’ipotesi così chimerica. Ma in che modo potrebbe avverarsi questo scenario? Chi innescherebbe la miccia? “L’epicentro non potrà che essere a Bruxelles. Le lentezze, infatti, con cui l’Italia sta gestendo il Piano di Ripresa e Resilienza, fino ad ora apparivano come un modo per far pesare il ruolo di Roma nelle trattative con la Commissione Ue con le altre Cancellerie”, sostiene il quotidiano della sinistra poco radical e molto chic. Secondo il quotidiano della sinistra che ne sa, e soprattutto ne spara, qualcuno in Europa “ritiene di poter organizzare uno sgambetto alla destra italiana”. Perché “se gli uffici di Ursula von der Leyen dovessero decidere a fine anno o all’inizio del 2024 di bloccare una o più tranche del Recovery Fund, la fibrillazione sarebbe pesantissima”.

Ora, nessuno ormai si stupirebbe più di assistere a clamorosi colpi di mano, ma è altrettanto vero che a tutto c’è un limite. Anche alle indecenti operazioni atte ad andare al governo anche quando si viene bocciati alle urne, cosa che accade molto spesso alla sinistra italiana.

Eugenio Palazzini