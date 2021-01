Roma, 8 gen – Gad Lerner ha dimostrato più volte di avere una peculiare idea di democrazia. Alla luce dei recenti fatti di Washington e il successivo oscuramento, da parte di Twitter e Facebook, del presidente Usa Donald Trump, il giornalista ci ricorda la sua peculiare idea della libertà di espressione.

Lerner: “Trump censurato? Dovrebbero farlo anche qui”

Secondo Lerner, infatti, non basta che ora i social abbiano oscurato Trump, ma addirittura ”dovevano farlo prima. Si sarebbe evitata la convocazione di un esercito sedizioso, profondamente plasmato dalle menzogne diffuse da Trump. Se lo facessero anche in Italia con alcuni non sarebbe male”. Qualcuno ricordi al giornalista radical chic per eccellenza che, in effetti, Twitter aveva già preso le sue misure contro Trump a tempo debito – ovvero in campagna elettorale – e non solo con lui. E che già ora, su Facebook e Twitter (e anche Instagram) rivendicare certe idee anche in maniera pacata equivale a una sequela di ban. Lui sì che ha il polso del Paese reale – e anche di quello virtuale!

Ma arriva un po’ in “ritardo”: la censura c’è già!

Lerner pecca dunque ancora di totale ignoranza (nonché, diremmo, irriconoscenza) nei confronti di Zuckerberg & company: ”Da sempre penso che i social hanno dei proprietari e degli editori che devono avere una responsabilità culturale. I social come colpa hanno quella di aver troppo poco filtrato le menzogne e le denigrazioni che ci sono state in questi anni perciò arrivano molto in ritardo”. Mah, in ritardo sui recenti sviluppi in merito alle censure social forse ci arriva lui. A forza di invocare censure, forse Lerner non ha ben colto che i social – se stanno dalla parte di qualcuno – sono decisamente dalla parte di quelli come lui.

Ilaria Paoletti