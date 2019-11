Roma, 13 nov – Quando a Otto e Mezzo sono di casa Matteo Salvini e Giorgia Meloni i siparietti botta e risposta sono ormai una consuetudine. Del resto Lilli Gruber, ex Pd e membro del direttivo del Gruppo Bilderberg, non lesina provocazioni ai “sovranisti”. Certo, lo sfottò in romanesco della giornalista altoatesina è forse una novità assoluta. “Meloni deve essere rapida nelle risposte sennò famo tre domande in trenta minuti” dice la Gruber alla presidente di Fratelli d’Italia, che ribatte: “Ma sono temi complessi, non si possono affrontare superficialmente”. L’ex conduttrice del Tg1 si indispettisce e replica stizzita: “Allora andiamo in un’altra trasmissione”. Parole che causano la frecciatina in chiusura della Meloni: “Ma come, questa non è una trasmissione superficiale”.





Lilli chiede “risposte rapide”

In un altro momento della trasmissione Giorgia Meloni mostra i tweet di Chef Rubio in cui parla di “sionisti cancro del mondo” e di “Israele non-Stato nazista”, seguiti dalle dichiarazioni del deputato Pd, Michele Ansaldi, che ha chiesto alla Rai di far condurre un programma al cuoco televisivo. “La sinistra scrive queste cose e voi chiedete a me di antisemitismo?“, chiede la leader di FdI alla Gruber che, visibilmente in difficoltà, replica “sì, io ho il dovere di chiederlo ad una rappresentante della destra italiana”, arrivando poi a minacciare: “Le faccio togliere l’audio”.

“Le faccio togliere l’audio”

Davide Romano