Roma, 13 dic – Che d’inverno faccia freddo e ci sia maltempo è abbastanza prevedibile. Per tutti tranne che per Virginia Raggi, che viste ‘le brutte’ ha chiuso le scuole di Roma – perché fare manutenzione delle strade sarebbe stato troppo previdente. E viene presa in giro persino dal sindaco di Milano Beppe Sala.

Il post di Sala su Instagram

“I milanesi non si spaventano per due fiocchi di neve, dai…” scrive il sindaco di Milano sul suo profilo Instagram, mentre posta una bella foto di Milano sotto la neve. Il richiamo, nemmeno troppo velato, è relativo all’ordinanza di ieri del sindaco di Roma che ha chiuso le scuole ped l’allerta meteo. Per una condizione climatica, invero, che non è stata di certo peggiore xi molte altre nella storia della Capitale.

La Raggi contestata dai genitori romani

La decisione di chiudere le scuole romane è stata presa ieri sera in tarda serata, gettando le famiglie della Capitale nello sconforto più totale; la stessa Raggi è stata costretta a portare il figlio Matteo a lavoro: non tutti i genitori, però, possono portarsi i figli a lavoro o si possono permettere di prendere giorni di ferie per il maltempo. La Raggi è una mamma fortunata. Piove sempre sul bagnato.

Ilaria Paoletti