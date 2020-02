Roma, 28 feb – L’ex premier (delle élite), oggi senatore a vita Mario Monti, quando si tratta di difendere il fortino di Bruxelles, non guarda in faccia a nessuno. Neanche al senso del ridicolo. Alla vigilia delle Europee dello scorso anno, ad esempio, dallo studio della Gruber annunciò lo scoppio della terza guerra mondiale in caso di vittoria dei sovranisti. Oggi, più modestamente, ha trovato la ricetta per sconfiggere il coronavirus: per fermare il contagio, dice, serve più Europa. Tradotto: ogni occasione è buona per rilanciare le sue tanto amate cessioni di sovranità.

Ode alla globalizzazione

In un’intervista alla Stampa, Monti ha infatti asserito che «quando si arriva a questioni che hanno rilievo immediato al di là delle frontiere, come è per la salute pubblica, questo dovrebbe vedere l’Europa impegnata con chiari poteri e risorse». Insomma, invece di constatare che, in moltissimi casi, i confini servono eccome, l’ex presidente del Consiglio torna a chiederne l’abbattimento. Geniale, davvero.

Monti è rimasto al 2013

Ma l’(involontaria) ironia di Monti non finisce qui. Analizzando i danni economici provocati dal Covid-19, il senatore a vita afferma in maniera sorprendente che «sarebbe utile fare più deficit per contrastare l’effetto recessivo del virus», ossia l’esatto opposto dell’austerità che ha gentilmente somministrato agli italiani nel terribile biennio 2011-2013. «Ma non tutti potranno permetterselo nella stessa misura», aggiunge però subito dopo. Come a dire: la ricetta ce l’abbiamo, ma noi abbiamo purtroppo «vissuto al di sopra delle nostre possibilità», il solito ritornello neoliberale a cui non crede più nessuno (salvo lui). Per spiegare il concetto, Monti si lancia anche in un’improbabile metafora medica: «Se nella politica di questi anni si fosse fatto uso di un po’ più di Amuchina, senza nascondersi dietro tante mascherine, il virus dell’antipolitica sarebbe oggi meno diffuso». Avete letto bene: antipolitica. Monti sembra rimasto al 2013. Forse l’hanno ibernato. Perché il disco è sempre lo stesso.

Elena Sempione