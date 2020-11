Roma, 30 nov – A Natale ci sarà il blocco degli spostamenti: bisogna restare a casa. A ribadire che quest’anno c’è poco da festeggiare è il ministro della Salute Roberto Speranza: “Deve essere un Natale di sobrietà, siamo dentro l’epidemia molto molto significativa”. Ospite a Live Non è la D’Urso su Canale 5, Speranza risponde “penso proprio di sì” a chi gli chiede se il coprifuoco dalle 22 alle 6 sarà valido anche il 24 dicembre e a Capodanno. “E’ una norma già vigente e penso che vada confermata ancora. E’ una delle norme che ci ha consentito in queste settimane di iniziare quel percorso graduale e faticoso che ci consentirà di piegare la curva. Quindi io penso proprio di sì”.

“A Natale restate a casa”

Niente da fare neanche per la Messa di Natale: “E’ chiaro che se c’è un coprifuoco penso che vada rispettato per tutti. Se c’è un coprifuoco c’è un coprifuoco”. Di qui l’appello ai cittadini: “Non spostatevi se non è indispensabile, restate a casa“. Il governo giallofucsia non intende fare sconti per le festività natalizie. A sentire il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Filippo Anelli, è fondamentale “non ripetere gli errori dell’estate: il virus circola ancora, e in maniera molto più forte rispetto all’estate, quando uscivamo da due mesi di lockdown totale. Continuiamo a limitare gli spostamenti a quelli necessari e a rispettare le misure igieniche di prevenzione”, ha fatto presente il numero uno della Fnomceo dopo un incontro con Speranza.

A Natale blocco spostamenti 20 dicembre-6 gennaio

Le regioni stanno per tornare tutte gialle, visto che la curva dei contagi sta calando. Proprio per questo il governo sta lavorando a un nuovo giro di vite, che arriverà con il Dpcm del 3 dicembre. Oltre al divieto di spostamenti a Natale, il pallino dell’esecutivo giallofucsia sono cenoni e festeggiamenti vari. C’è il forte rischio che non saranno permessi ricongiungimenti – se non con parenti anziani che altrimenti rimarrebbero da soli – e che si imporrà di festeggiare con i soli componenti del nucleo familiare convivente. Sul fronte degli spostamenti, dato che il governo non può impedire il rientro presso la propria residenza o domicilio, a maggior ragione se da zona gialla a zona gialla, a Palazzo Chigi si sta valutando la soluzione di imporre un divieto di spostamenti dal 20 dicembre circa al 6 gennaio. Un blocco totale, in sostanza, perché “si deve impedire di ripetere quanto accaduto la scorsa estate”, ha ribadito il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nell’ultima riunione con i governatori.

Ricongiungimenti ridotti al minimo

Queste le misure allo studio, secondo le anticipazioni riportate dalla stampa. Per quanto riguarda le seconde case, ci si può andare prima del blocco, a meno che non si abbia la residenza nella casa di vacanza. Non sono previste altre eccezioni, “perché dobbiamo evitare lo spostamento di milioni di persone, è il momento di rimanere fermi. Le misure di contenimento stanno funzionando e non possiamo vanificare gli enormi sacrifici che si stanno facendo”, ha ribadito Boccia. Per quanto riguarda i ricongiungimenti saranno ridotti al minimo (e con obbligo di autocertificazione): in caso di anziani che rischiano di restare da soli, e nel caso dei coniugi potrebbe essere concesso anche ai partner conviventi. Non è detto che sarà permesso rientrare in famiglia agli studenti fuori sede. In ogni caso, chi esce dai confini nazionali o vuole rientrare in Italia per Natale il governo vuole introdurre l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese.

Nessuna deroga per il coprifuoco di bar e ristoranti

Infine per quanto riguarda bar e ristoranti, si va verso la conferma del coprifuoco alle 18, senza deroghe per Natale o Capodanno. E’ possibile che ci sarà una proroga dell’orario di apertura dei negozi per evitare assembramenti da shopping natalizio, ma sempre entro i termini del coprifuoco. L’obiettivo del governo è tenere il più possibile gli italiani tappati in casa, anche a Natale.

Adolfo Spezzaferro