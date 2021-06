Roma, 12 giu – L’idea di Matteo Salvini di “svolta moderata“, di spostarsi verso il centro, abbandonando quindi l’antico posizionamento nella parte sovranista della destra italiana, non deve esser per forza salutata come gran novità. Non perché da un punto di vista tattico sia sbagliato. D’altronde i sondaggi tutti descrivono la Lega come in un momento particolarmente difficile sebbene i voti rimangano all’interno della coalizione.

Salvini e la svolta moderata: non siamo tenuti a piacergli

Il motivo per cui l’idea di svolta moderata di Salvini puzza è il giubilo arrivato dalla sinistra. E quando a sinistra esultano e ti spingono in una direzione, c’è di che preoccuparsi. Il rischio è di far la fine di Pinocchio quando diede retta al Gatto e alla Volpe. Il motivo è presto detto. Se il tuo avversario, che oltretutto vorrebbe mandarti al gabbio lisciando ancora una volta il pelo a quella magistratura militante, ti dà un consiglio, è buona abitudine fare il contrario. Non si capirebbe difatti il motivo per cui il nemico dovrebbe volere il tuo bene. Soprattutto se si tratta della sinistra italiana ormai specializzata nell’accanimento personale e non solo politico nei confronti del nemico.

Eppoi sussiste un altro buon motivo per il quale Matteo Salvini non deve seguire quei consigli. Non siamo tenuti a piacergli, non siamo tenuti ad avere in tasca il tesserino Anpi, non siamo tenuti ad ingoiare il rospo del perbenismo liberal così da poter accedere ad un non meglio precisato club esclusivo. I cui componenti magari si salutano col pugno chiuso. Meglio potersela stringere, la mano.

Per farla finita con il bisogno di sentirsi accettati

L’idea davvero bizzarra di un destra perbene di sua maestà, rigorosamente sottomessa ai diktat cervellotici della sinistra moderna, fa a cazzotti con la realtà variopinta (non di arcobaleno) e in perenne ebollizione in cui si trova il mondo di Salvini. E più in generale il mondo di chiunque ritenga di non doversi far mettere il fascistometro nel culo per poter esser presentabile. La destra italiana fa quasi scuola rispetto a molte altre nazioni dove il regime del politicamente corretto ha sostanzialmente già imbavagliato e annichilito gran parte dell’opinione pubblica. Eppure deve scrollarsi di dosso la sensazione di subalternità rispetto agli imbonitori targati Ddl Zan.

Lo abbiamo scritto e lo scriviamo ancora. Per seppellirli nella loro inettitudine è necessario che il vento di libertà e di orgoglio soffi con quanta più potenza sia possibile, senza farsi arrestare dai tentativi maldestri della sinistra di creare imbarazzo. In parole semplici: è il caso di iniziare ad ammettere di non aver amici omosessuali quando si fa la premessa per poi scagliarsi contro i disegni di legge liberticidi. Per questo motivo la svolta centrista di Salvini ci auguriamo abbia come fondamento una logica numerica e di percentuali. Non invece l’improbabile ricerca dell’approvazione da parte di chi tenterà comunque di distruggerlo. Per quanto pacifista e moderato lui si possa dimostrare.

Lorenzo Zuppini