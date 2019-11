Roma, 30 nov – Come in ogni momento storico, vi sono periodi di crisi non solo sul piano politico ma anche etico. A tale periodo di crisi corrisponde la costituzione di un movimento politicizzato, una delle più grandi barzellette che esprime come non vi siano più limiti al qualunquismo e all’ipocrisia. Ma procediamo con ordine.

La Lega, partito politico collocato nell’ambito della destra sovranista, vince le elezioni in Umbria, storica roccaforte rossa. A gennaio si terranno le regionali anche in Emilia-Romagna, cuore della sinistra fin dall’istituzione costituzionale della regione stessa. Come si potrà mai fermare questo terribile pericolo? Come si potrà evitare che la destra prenda il potere in una regione come l’Emilia-Romagna e che magari conduca approfondimenti su alcuni casi documentati a partire dal lontano 1997 e finiti nell’inchiesta “Angeli e Demoni”, più nota come caso Bibbiano?

Le sardine: ribelli contro… l’opposizione

Ecco perché dopo un comizio elettorale della Lega, un gruppo di giovani intellettuali, ribelli e dal cuor tenebroso, decidono di formare un esercito che potrà fermare l’avanzata dei cattivoni razzisti e nazifascisti dei sovranisti: sono le sardine. Di ribellione ne hanno in realtà ben poca, perché almeno da…sempre, coloro che protestano contro un qualsiasi “sistema” politicamente dovrebbero essere rappresentati dall’opposizione e non dall’esecutivo.

Moralmente ed intellettualmente parlando sono la rappresentazione reale più totale del qualunquismo area radical chic storicamente appartenuto e sempre rivendicato dalla sinistra politica italiana. Le sardine non sono altro che l’unione più totale dei sinistroidi forse “più furbi”, anche loro affermando di voler fermare il populismo (ignorando che il populismo non è collocato politicamente, esiste ad entrambe le parti e anzi nacque proprio in Russia nel XIX secolo dall’ideologia del socialismo operaio), sostengono di voler fermare l’odio ed il razzismo non comprendendo che quando si parla del problema sociale dell’immigrazione si cerca di parlare di politiche di integrazione, ordine e sicurezza pubblica. Ma non sostengono tutti i danni causati da determinate forze politiche nell’area di sinistra, seminando sempre più odio e più buonismo.

Vi è poi un’altra tesi: e se le sardine fossero delle “spie” mandate dal Partito Democratico per diffondere realmente l’odio e il buonismo, se fossero le truppe che con la loro dialettica mistificatrice seminano malessere nella società e nei cittadini italiani per permettere la realizzazione di tutte le politiche lesive per lo Stato italiano da parte della stessa sinistra? Loro non sono solo buonisti, radical chic, contraddittori, ma sono i veri “lupi travestiti da agnelli”, i soldati del buonismo sinistroide pronti a diffondere il verbo corrotto di alcune forze politiche sia in funzione della dittatura di sinistra che del suo mantenimento.

Giulio Romano Carlo