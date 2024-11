“Sciacallo senza alcuna dignità”: scoppia la polemica tra Saviano e FdI

Roma, 11 nov – È un caso curioso quello di Roberto Saviano, coscienza critica che non può essere criticata, accusatore che non può essere accusato, intellettuale che fa pensare ma di cui non si può pensare male né dubitare. Fratelli d’Italia risponde per le rime allo scrittore, che aveva accusato il Governo di essere responsabile per alcuni omicidi avvenuti a Napoli, e scatta subito la campagna mediatica in sua difesa, tra martirologi e vittimizzazione.

La polemica tra Fratelli d’Italia e Saviano

Per una fetta importante degli italiani Saviano non è nemmeno la prima della due cose, cioè una coscienza critica, ma è facile rendersi conto della verità della seconda, cioè che non può essere criticato. Qualsiasi commento negativo nei suoi confronti diventa un attacco personale o, com’è stato detto, “roba da mazzieri”, e anche, per uno strano paradosso, un colpo il cuore contro il ruolo stesso dell’intellettuale. Così il post di Fratelli d’Italia che lo aveva definito “sciacallo senza alcuna dignità” e “uno dei peggiori scrittori che l’Italia abbia mai conosciuto”, viene letto da certa stampa semplicemente come un “tweet di insulti”, parte di una “comunicazione aggressiva e minacciosa verso gli avversari politici”. Qualche giorno fa Saviano aveva parlato di “completo fallimento del modello Caivano, tanto sbandierato dal Governo”, commentando in questo modo tre omicidi che sono avvenuti recentemente a Napoli e che hanno coinvolto alcuni ragazzi molto giovani.

Don Patriciello: “Ti ho invitato tante volte a ritornare. Non lo hai mai fatto“

Oltre a Fratelli d’Italia, ci ha pensato don Maurizio Patriciello, parroco del Parco verde di Caivano, a mettere in difficoltà Saviano con un lungo post di denuncia: “Caro Roberto, sono passati quasi 20 anni da quando – sconosciuto giornalista – venisti al Parco Verde per scrivere dell’omicidio di un nostro ragazzo di 15 anni. Quel racconto finì nel tuo libro Gomorra. Da allora – lo sai bene – ti ho invitato tante volte a ritornare. A dare voce alle nostre voci. Non lo hai mai fatto”. Invito che è stato raccolto da altri: “Ho chiesto aiuto a tutti. I colori politici non mi hanno mai impressionato. Sono un prete. Un uomo libero. I rischi di essere frainteso e deriso ci sono. Pazienza. Il presidente del Consiglio dei ministri della nostra Repubblica, l’anno scorso, ha accolto il mio invito. È venuta. È ritornata”. Un primo passo che don Patriciello giudica importante, seppur un punto d’inizio: “Nessuno ha mai creduto che in un solo anno, un luogo dove – parola di Vincenzo De Luca – ‘lo Stato non c’è. Punto’ sarebbe diventato il paradiso terrestre. Si sta lavorando. Con fatica”. Per poi ricordare quale dovrebbe essere il ruolo di un vero intellettuale: “Se vuoi bene al tuo popolo, non remare contro. Si perde solamente tempo. Lascia che lo facciano i politici di professione. Noi, preti, giornalisti, scrittori, intellettuali, dobbiamo essere capaci di stare al di sopra delle parti. Essere coscienza critica. Sempre con le mani pulite. Viceversa, non saremmo credibili”.

“I ragazzi, che emulano i criminali di Gomorra, sono figli del tuo cinismo”

Non è la prima volta che don Patriciello riprende Saviano, già l’anno scorso lo aveva definito un “profeta di sventura” caduto “nella trappola della facile diagnosi”. Per poi aggiungere, “ho potuto notare quanto male ha fatto a tanti nostri ragazzini a rischio la serie televisiva Gomorra”. Ragionamenti che, con un linguaggio certamente diverso, sono in linea con il ritratto fatto da Fratelli d’Italia: un Saviano strumentalizzatore e semplificatore, che con la sua opera ha contribuito a creare immaginario criminale mitizzante a affascinante. A tal punto che “I ragazzi, che emulano i criminali di Gomorra, sono figli del tuo cinismo. In nome del denaro, hai trasformato dei criminali in eroi”.

Michele Iozzino