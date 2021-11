Super green pass, oggi il decreto. Ecco cosa succede ai non vaccinati

Roma, 24 nov – Entro oggi il governo intende varare il decreto del super green pass – ossia solo per vaccinati e guariti dal Covid – con un giro di vite durissimo contro i non vaccinati. In sostanza, per chi non ha fatto il vaccino saranno vietate tutte le attività sociali, dall’andare al ristorante, al cinema o allo stadio fino all’andare in palestra o a sciare. Il premier Mario Draghi deve solo decidere se dare totalmente ascolto alle regioni, che chiedono la segregazione per i non vaccinati da subito. Oppure se far scattare i divieti dalla zona gialla in su. Altra misura praticamente certa, l’obbligo vaccinale per forze dell’ordine, forze armate e personale scolastico. Stiamo parlando di circa 1,7 milioni di persone, che vanno ad aggiungersi al personale sanitario, per il quale l’obbligo è già in vigore.

Super green pass in vigore già da lunedì 29

Draghi vuole chiudere la partita del nuovo decreto il prima possibile, forse già entro oggi. Obiettivo: far entrare in vigore le nuove restrizioni già da lunedì 29 novembre. Nelle maggioranza ora anche Salvini – dopo il vertice con i governatori leghisti – sembra aver ceduto al nuovo giro di vite. Resta da capire quanto sarà dura la nuova stretta, giustificata – a sentire governo ed esperti – dalla nuova ondata di contagi e di ricoveri. Su questo fronte va chiarito che l’aumento dei positivi è dato sia dal fatto che si va verso l’inverno sia soprattutto dal boom di tamponi fatti dai lavoratori. Tra le regioni più a rischio di passare in zona gialla ci sono il Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Comunque, dati alla mano, i pazienti Covid occupano il 6% delle terapie intensive e l’8% dei posti letto. Valori ancora nettamente sotto la soglia di guardia, fissata rispettivamente al 10 e al 15%. Al contempo, la copertura vaccinale è molto alta (qui i dati aggiornati).

Per andare a lavoro sarà ancora permesso il tampone

Dunque oggi, dopo un nuovo confronto con le regioni e la cabina politica con i capi delegazione della maggioranza, Draghi dovrebbe portare il nuovo decreto in Cdm. La stretta contro i non vaccinati ormai è sicura. “Una rimodulazione del green pass come durata e come tipo” di certificato “è verosimile. Sicuramente non viene toccato il lavoro”, conferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Ciò significa in sostanza che senza vaccino non si potrà prendere parte alla vita sociale, mentre per andare a lavoro sarà ancora sufficiente il tampone negativo. Tuttavia il governo, sempre in un’ottica di obbligo vaccinale indiretto, non esclude di ridurre la validità del tampone, portando quello molecolare da 72 a 48 ore e l’antigenico da 48 a 24 ore.

Vita sociale vietata ai non vaccinati

Per quanto riguarda i non vaccinati, per loro saranno vietati bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi e palazzetti sportivi, piscine e palestre, impianti da sci, discoteche e sale gioco. Praticamente ogni attività sociale. In vista delle vacanze natalizie il governo è pronto a imporre il super green pass ai clienti degli alberghi, turisti stranieri compresi.

Durata del green pass, terza dose e obbligo vaccinale

La validità del green pass dovrebbe scendere da 12 a 9 mesi ma la parola definitiva dovrà darla il Cts, convocato oggi alle 13. Con una circolare il ministro della Salute ha accorciato i tempi per la terza dose, che si potrà fare 5 mesi dopo la seconda. Il governo è pronto a far cadere le limitazioni per fasce, come chiedono i governatori, ma il via libera al richiamo per tutti non dovrebbe essere contenuto nel decreto in arrivo. In cui invece ci sarà l’obbligo della terza dose per i sanitari e i lavoratori delle Rsa. E l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine e le forze armate. Così come per il personale scolastico. A tutti verrebbe concesso fino al 15 dicembre per adeguarsi. Poi scatterebbe la sospensione dello stipendio.

Adolfo Spezzaferro