Roma, 22 giu – Cosa ci dicono gli ultimi sondaggi politici? Come facilmente prevedibile, si è verificato l’effetto Berlusconi. La morte del cavaliere ha difatti avuto un impatto evidente sulle intenzioni di voto rilevate. Stando a quanto riportato dall’Agi, nella Supermedia odierna, Forza Italia cresce di quasi due punti percentuali e supera la Lega. E’ possibile che il mini boom di Fi non regga la prova del tempo, ovvero che il rimbalzo sia di breve durata – anche considerata la difficile tenuta a lungo termine di un partito privato del proprio leader -,intanto però quello attuale è un dato da tenere in considerazione. Al contrario, si registra il calo del centrosinistra e del M5S. Vediamo allora la Supermedia YouTrend/Agi, media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quella di oggi include sondaggi realizzati dall’8 al 21 giugno ed è stata effettuata il giorno 22 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

Ultimi sondaggi politici, l’effetto Berlusconi

Supermedia liste

FDI 28,8 (-0,3)

PD 20,4 (-0,2)

M5S 15,5 (-0,4)

Forza Italia 8,8 (+1,8)

Lega 8,6 (-0,3)

Azione 3,5 (-0,3)

Verdi/Sinistra 3,2 (+0,2)

Italia Viva 2,7 (-0,3)

+Europa 2,3 (=)

Italexit 1,9 (-0,3)

Unione Popolare 1,4 (=)

Noi Moderati 1,0 (-0,1)

Supermedia coalizioni

Centrodestra 47,2 (+1,1)

Centrosinistra 25,9 (+0,1)

M5S 15,5 (-0,4)

Terzo Polo 6,2 (-0,6)

Italexit 1,9 (-0,3)

Altri 3,3 (+0,1)

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 19 giugno), Euromedia (15 giugno), Ixè (19 giugno), Noto (14 giugno), Quorum (19 giugno), SWG (12 e 19 giugno) e Tecnè (10 e 17 giugno).