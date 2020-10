Roma, 5 ott – Per un pugno di voti si può persino cantare una serenata ai propri cittadini, come ha deciso di fare Virginia Raggi che, incalzata dal conduttore di Radio Rock, ha intonato il classico di Rugantino Roma nun fa’ la stupida stasera beccandosi – addirittura – un paragone con Loredana Berté. Peccato che sugli acuti stecchi penosamente …

Virginia canta e il dj quasi “poga”

Virginia Raggi le sta provando tutte per farsi rieleggere (salvo fare il sindaco) dunque adesso si è anche improvvisata cantante. Beneficiari di questa singolare iniziativa i romani tutti e nello specifico gli ascoltatori di Radio Rock. Virgy ci stupisce in positivo quando, sommessamente e con qualche gorgheggio in più, si impegna in una reinterpretazione del classico tratto dal musical Rugantino, Roma nun fa’ la stupida stasera. Il dj della radio, dal canto suo, sembra essersi fatto prendere un po’ la mano dalla piaggeria nei confronti del sindaco pentastellato: ci manca poco che si produca in un headbanging neanche stesse assistendo ad un concerto dei Metallica.

“Sembra Loredana Berté”

Poi, come spesso accade, Virginia vuole strafare e sugli acuti prende una stecca dopo l’altra. “E’ troppo alta”, protesta. Ma il dj di Radio Rock Dejan Cetnikovic rincara la dose, completamente affascinato dalla incantevole presenza del sindaco romano: “Sembra un po’ Loredana Berté”, dice. “Ma lei ha una voce pazzesca!”, risponde Virginia riferendosi alla Berté, in un improvviso ascesso di umiltà. Meno male che tra un semi pogo del conduttore di Radio Rock e un gorgheggio è la stessa Raggi a rimettere i piedi per terra schernendosi. Probabilmente non passerebbe il test di X Factor, ma ha delle buone qualità: i cittadini romani sono quindi rimasti conquistati dalla sua prestazione. Ci sentiamo del tutto legittimati, infatti, ad invitarla a lasciare la carriera da sindaco per quella di stornellatrice.

Ilaria Paoletti