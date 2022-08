Roma, 19 ago – La festa de L’Unità, di per sé, non dovrebbe costituire un problema di tipo “tecnico”, per così dire. Lo diventa però in questo anno, del tutto particolare, di campagna elettorale estiva. Da quanto viene riportato sull’Ansa, la questione sta diventando un caso.

Festa de L’Unità in piena campagna elettorale

La celebrazione è notoriamente una riunione di sinistra del più acceso risma fucsia, in un luogo che è già di per sé una roccaforte del Pd come lo era sempre stata dei suoi partiti progenitori (Ds e Pds). Durante la festa de L’Unità, i dem effettivamente monopolizzano lo spazio pubblico molto più di quanto non facciano solitamente nella regione e, per certi versi, nell’intero Paese.

Se in tempi ordinari questo può essere recepito come una banale festa di partito o di colore politico, ad meno di un mese dal voto può essere un problema, perché gli spazi pubblici dovrebbero essere a disposizione di tutti nello stesso modo, proprio per la par condicio elettorale, e la celebrazione “interromperà” – sia pur momentaneamente – questo status teoricamente garantito. Tanto è che lo stesso Pd annuncia di volerla svolgere quest’anno senza bandiere di partito, ma solo con i simboli del noto quotidiano. Come a dire, il minimo indispensabile, ammesso che poi sia rispettato.

Le rimostranze di Fratelli d’Italia: “Per il Pd le regole valgono meno”

A parlare è il deputato Galeazzo Bignami, che dopo aver presentato nelle scorse settimane un esposto in prefettura, ora attacca: “È una violazione delle regole, è uno spazio pubblico che viene dato in concessione a un partito senza rispettare le regole della campagna elettorale. A Bologna le regole valgono per tutti, ma per il Pd valgono sempre meno”. Il responsabile della festa, Lele Roveri, la butta sul diplomatico: “Sarà una festa con qualche doverosa modifica dettata dalla normativa, ma con l’anima e l’atmosfera che sempre hanno caratterizzato ogni Festa de L’Unità. Il tutto verrà organizzato nel rispetto delle regole, come sempre è stato. Regole che tutti i partiti politici devono rispettare”.

Alberto Celletti