«Seguirò l’esempio di mia madre nel sostenere il governo costituzionale e nel ricercare la pace, l’armonia e la prosperità per i popoli di queste isole e del Commonwealth» ha dichiarato Carlo III nel suo discorso d’investitura. «So che sarò sostenuto dall’affetto e la lealtà dei popoli di cui sono stato chiamato a essere sovrano e che, nel portare avanti questi doveri, sarò guidato dai loro parlamenti eletti», ha continuato. «Mia madre ha dato un esempio di amore e servizio per tutta la vita». Ricorda il sovrano: «Il regno di mia madre non ha pari per durata, dedizione e devozione… Sono profondamente consapevole della profonda eredità e dei grandi doveri e responsabilità che ora passano a me».

Nell’intervento di Carlo c’è stato spazio anche per i ringraziamenti alla moglie Camilla. «In tutto questo sono profondamente incoraggiato dal sostegno costante della mia amata moglie», ha sottolineato Carlo III, aggiungendo di voler dedicare «il resto della mia vita» a «portare a termine il pesante compito che mi è stato affidato». Prosegue il neo proclamato re: «Per me la più grande consolazione» in questi giorni di lutto è «sapere dell’affetto travolgente espresso da così tante persone a mia sorella e ai miei fratelli».

Cristina Gauri