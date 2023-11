L’Ocean Viking sbarca 75 migranti: erano partiti dalla Turchia

Roma, 4 nov – Non si fermano mai le operazioni della Ocean Viking, che continua indisturbata le sue attività nel Mediterraneo: la nave di Sos Mediterranee è arrivata nel porto di Taranto – “porto sicuro” assegnato dalle autorità italiane – con a bordo i 75 migranti soccorsi giovedì sera.

Ancora sbarchi dalla Ocean Viking

Tra loro 23 donne e 17 bambini che hanno trascorso almeno sette giorni in mare e che avevano finito le scorte di cibo e acqua. Chissà se anche stavolta hanno sbarcato “poveri” terroristi, come successo a marzo in Francia. Di certo la nave partita da Smirne in Turchia (che guerra c’è in Turchia?) ha trasportato una ragazza iraniana di 19 anni fuggita dopo essere stata arrestata durante le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini. “Ho visto l’inferno in questa barca, ma preferisco essere uccisa dal mare che dal governo”, ha detto l’attivista. Qualcuno dovrebbe spiegarci perchè le navi delle ONG continuano ad operare senza controllo e soprattutto perchè dalle coste turche partono navi cariche di immigrati clandestini. Come avevamo già detto riguardo la sospensione di Schengen nell’Eurozona, le criticità continuano ad essere offerte dai confini marittimi più che quelli terrestri, soprattutto nei riguardi di Nazioni “amiche” come la Turchia.

Sergio Filacchioni