Roma, 13 mar – Il sogno continua, Luna Rossa splende di nuovo e vola nella finale di Coppa America. Perfetta parità con il Team New Zeland al termine della terza giornata di regate. Ad Auckland le due barche adesso sono sul 3-3. Non si rompe dunque l’equilibrio di una battaglia navale che si fa sempre più imprevedibile e avvincente.

Se ieri Luna Rossa ha centrato un risultato storico, battendo il primato del Moro di Venezia – nel 1992 prima barca italiana a vincere una regata della America’s Cup – oggi la barca di Patrizio Bertelli conquista il terzo successo.

Luna Rossa, terzo successo nella finale di Coppa America

I Kiwi, favoritissimi campioni in carica, non si aspettavano di trovarsi di fronte un avversario così ostico. Il team di Prada si sta invece confermando forte, molto forte. Un osso duro difficile da battere e che anzi sta obiettivamente esaltando tutti. A inseguire infatti, anche stavolta, è New Zealand. Con Luna Rossa che parte alla grande in Gara 5, prendendo trenta secondi nelle prime virata all’imbarcazione neozelandese. La barca italiana è velocissima, appare imprendibile. E lo è, perché New Zealand tenta la rimonta nelle ultime due boe ma non ce la fa. Altra storia in Gara 6, con il team neozelandese che trova subito il vento giusto e schizza via. Luna Rossa è costretta a un impossibile inseguimento e non riesce a rientrare in gara. All’arrivo il distacco è di un minuto e mezzo.

La barca italiana continua a sognare

Domani altre due gare nel mare di Auckland. Ricordiamo che la coppa velistica più antica e importante del mondo se l’aggiudicherà la barca che vincerà 7 regate. Tutto ancora aperto, tutto ancora possibile. Luna Rossa se la sta giocando a testa alta, senza alcun timore reverenziale.

“Abbiamo regatato bene, con manovre pulite. Abbiamo vinto grazie alla partenza ma anche alla performance di Luna Rossa”, commenta tra le due regate il timoniere Francesco “Checco Bruni”. “Abbiamo calcolato male il timing della partenza. Siamo felici della nostra barca, ma bisogna dire che Luna Rossa sta regatando molto bene”, risponde Peter Burling, timoniere di New Zealand che ammette il valore della barca italiana.

Il calendario:

Notte sabato 13 – domenica 14 marzo

Gara 7: ore 4

Gara 8: a seguire

Notte domenica 14 – lunedì 15 marzo

Gara 9: ore 4

Gara 10: a seguire

Notte lunedì 15 – martedì 16 marzo

Gara 11: ore 4

Gara 12: a seguire

Notte martedì 16 – mercoledì 17 marzo

Gara 13: ore 4

Alessandro Della Guglia