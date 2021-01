Il contenuto del contratto è secretato, quindi gli eurodeputati sono tenuti a non rivelare alcunché. Per accedere al testo è necessario infatti firmare «una dichiarazione di riservatezza». Con questa procedura, denuncia l’eurodeputato, «la Commissione ha privatizzato la trasparenza, lasciando decidere alle case farmaceutiche» le modalità di accesso ai contratti. Inoltre, la versione del contratto sul vaccino fornita agli eurodeputati che ne fanno richiesta non è integrale ma spogliata delle informazioni più sensibili. Mostrare agli eurodeputati il contenuto del contratto «non è comunque un’iniziativa della Commissione europea, ma dell’azienda CureVac. E per me questo è il problema», conclude Botenga.

Cristina Gauri