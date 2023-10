Allarme a bomba a Parigi: evacuato museo del Louvre

Roma, 14 ottobre – Torna la paura a Parigi dopo la nuova aggressione islamista che nelle ultime ore aveva scosso la Francia: il Louvre infatti – uno dei museo più visitati del mondo – intorno alle 12.00 ha fatto evacuare tutti decretando una chiusura immediata per “motivi di sicurezza”.

Allarme a Parigi

Il Louvre di Parigi ha annunciato una chiusura straordinaria per “motivi di sicurezza” in risposta all’aumento del livello di allerta terrorismo in tutta la Francia. La decisione è stata presa dopo l’attacco ad una scuola ad Arras, in cui un individuo ha ucciso un insegnante e ferito altre due persone, gridando “Allah Akbar”. La direzione del Louvre ha spiegato che la chiusura alle 12 di sabato è stata necessaria per effettuare “misure di verifica” in seguito alla ricezione di un messaggio scritto che segnalava un possibile rischio per il museo e i suoi visitatori. La scelta di evacuare e chiudere il museo per il giorno è stata fatta al fine di condurre i controlli essenziali.

Controlli di sicurezza

La Francia è entrata venerdì sera in allerta “attacco d’emergenza”, il livello più alto del sistema Vigipirate, dopo l’assassinio dell’insegnante, Dominique Bernard, pugnalato a morte da un giovane registrato davanti a una scuola media ad Arras. Un atto definito “terrorismo islamico” dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. L’Eliseo ha quindi annunciato il dispiegamento di 7.000 soldati nel territorio. Questi soldati “saranno schierati da lunedì sera e fino a nuovo avviso”, ha precisato la presidenza della Repubblica, in un contesto segnato dai timori di importazione in Francia del conflitto tra Hamas e Israele. Evacuata nella mattinata anche la reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo una medesima allerta bomba, arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia.

Sergio Filacchioni